Российская рыбная отрасль — это не только фамилии из списка «Форбс». В первую очередь — это люди, которые ловят рыбу, это предприятия и трудовые коллективы, это их семьи, живущие на Дальнем Востоке России.

Резонансный проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который будет рассмотрен сначала 11 августа на Совете Государственной Думы, а затем и остальными депутатами, предусматривает кардинальное изменение принципа предоставления права на добычу водных биоресурсов Дальнего Востока. Его реализация приведет к перераспределению почти 50% общего допустимого улова рыбы, а через механизм аукционов с инвестиционным обязательством — 100% объемов крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных.

Моя работа дает мне уникальную возможность общаться с максимально большим количеством людей, занятых в рыбохозяйственном комплексе: собственниками предприятий, топ-менеджерами, капитанами, рыбаками, губернаторами и региональными чиновниками, руководителями общественных отраслевых объединений.

Я принимал участие во многих публичных обсуждениях этого законопроекта: в Общественной палате Российской Федерации, в Общественном совете при Росрыболовстве, на общих собраниях ассоциаций и в различных рабочих группах. При мне ни один из представителей субъектов Федерации — региональных органов власти, общественных организаций — не высказался в поддержку законопроекта. Все категорически против. Более того, ни у кого не возникает сомнений в том, что законопроект в таком виде — это смерть малым и средним предприятиям.

Уважаемые депутаты, посмотрите внимательно на первые итоги «первого этапа». В то время как практически все заводы, построенные в рамках «инвестиционных квот», уже работают, сдача судов под «инвестиционные квоты» всё откладывается и откладывается. И сроки всё сдвигаются и сдвигаются: на год, на три, на пять… И это не единичные случаи, а общая тенденция. И сегодня нет предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Профессиональное сообщество отнюдь не против программ развития. Однако для того, чтобы двигаться дальше, совсем необязательно уничтожать то, что уже создано. Рыбаки говорят: не надо нестись вперед сломя голову, круша всё на своем пути. Если предприятия начали строить флот под инвестиционные обязательства, то они должны получить готовые суда и свои объемы вылова, а государство должно оценить эффективность этого этапа.

После этого уже следует делать выводы, основанные на реальных уловах и объемах выпущенной продукции, а не на бизнес-планах и бумажных проектах.

Сегодня рыбная отрасль стала донором государственного бюджета, локомотивом развития российского судостроения и судоремонта, других смежных отраслей — логистики, портовой инфраструктуры, холодильных мощностей.

Я бы хотел обратиться ко всем депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации от Дальнего Востока.

Уважаемые депутаты и сенаторы, выслушайте рыбаков-дальневосточников! Послушайте губернаторов прибрежных регионов, их представителей.

Выслушайте их аргументы. Они просты и понятны. Они взяты из планов развития каждого прибрежного региона и подтверждены жизнью.

Хотел бы обратить ваше особое внимание на обещание: «инвестор получит дополнительно 20% квот!». Дело в том, что эти 20% квот, которые отдают новым собственникам – это те квоты, что отбирают у старых, успешно работающих и развивающихся предприятий, на которых трудятся жители дальневосточных прибрежных регионов — ваши избиратели.

Обратите особое внимание на этот законопроект. Вам предлагается за пару недель решить судьбу российской рыбной отрасли. Я уверен, это очень непростой вопрос…

Эдуард Климов

Председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс»,

главный редактор журнала «Fishnews — Новости рыболовства»,

член Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству