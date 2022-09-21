Интервью

21 сентября 2022 года
Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Для компании ничего не изменилось

Андрей ФЁДОРОВ, Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис»

Как рассказал Fishnews директор и генеральный конструктор «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров, компания продолжает слаженную, надежную работу и сохраняет высокие стандарты качества своего промыслового вооружения. Особенно высоко оценивается применение в разработках результатов исследований, полученных в гидролотке.

— Андрей Николаевич, ваша компания эксплуатирует единственный в стране гидролоток. Как «Фишеринг Сервис» использует его потенциал? Мы знаем, что помимо инженерно-конструкторской работы лоток активно используется и в процессе подготовки кадров для рыбопромыслового флота страны. А зачем вам это нужно?

— Цель нашей работы в гидролотке — обучение судовых специалистов (капитанов и тралмастеров) особенностям настройки орудий лова. Передавая свои знания и многолетний опыт, мы можем быть уверены, что они не станут совершать ошибок на промысле и будут получать максимальную отдачу от наших тралов. Снижение вылова из-за неправильной настройки орудий лова может достигать 50–60 процентов — это гигантские потери. Особо хочу отметить, что наряду с работой по повышению квалификации профессионалов мы рады и всегда готовы оказывать помощь в образовательных программах наших вузов и техникумов. То есть своими силами помогаем растить нашу же смену.

Мы давно и активно сотрудничаем с кафедрой промышленного рыболовства Калининградского государственного технического университета (КГТУ) и с Калининградским морским рыбопромышленным колледжем (КМРК) в подготовке студентов (в первую очередь, выпускных курсов) и аспирантов нашей специальности. Учебные заведения направляют к нам тех, кому эти навыки будут максимально полезны в дальнейшей работе — будущих судоводителей и тралмастеров. Всех тех, от кого будет непосредственно зависеть результат промысла.

Работа аспирантов КГТУ в гидролотке

Студенты от опытных специалистов узнают, как работать в сложных условиях, ставить задачи палубной команде, подбирать орудие лова. Будущие рыбаки получают представление о поведении промыслового вооружения возле дна, в пелагиали или у поверхности; о воздействии течения на тралы; о последствиях неправильных настроек трала. Мы даем сжатую практическую информацию, которая им будет нужна в каждодневной работе.

— Ваш гидролоток — единственный в стране, который «заточен» именно под промысловое вооружение. Другие регионы имеют возможности практиковаться здесь?

— Мы расширяем сотрудничество. Недавно к нам приезжали научные сотрудники из Дальрыбвтуза (Владивосток), преподающие профильные специальности. Им было важно и интересно увидеть, как сегодня в лотке проходит научная работа. Они ознакомились с новыми возможностями устройства, рассчитывают в будущем направлять к нам своих студентов и аспирантов.

Выпускник, приходя на промысловое судно, имеет багаж знаний, но не всегда может его использовать. Потому что не понимает, как настраивать трал, как ведут себя тралы в воде в различных условиях. Ошибка молодого специалиста может обернуться потерями промыслового времени и доходов рыболовных компаний. Поэтому профильному учебному заведению очень важно, чтобы будущие рыбаки обрели практический опыт использования своих знаний еще на берегу.

— Вы упомянули о научной работе…

— За этот год проведены три больших научных исследования, а также тесты новых разработок от профильных вузов. Мы это приветствуем и стремимся расширить возможности гидролотка: в этом году поставили дополнительные подводные камеры, улучшили возможности наблюдений за орудиями лова в водном потоке.

Тесты экспериментальной модели трала студентов Калининградского государственного технического университета

По итогам прошедшего зимнего сезона провели испытания трех новых улучшенных проектов тралов, новой сетной части, а также нескольких селективных вставок. Разработки использованы в линейке производимого нами промыслового вооружения.

— Наша страна сейчас помещена в условия экономических санкций. Как вы справляетесь?

— Конечно, ситуация на рынке серьезно меняется. Это поставило перед нами новые задачи и изменило привычную схему работы. Благодаря многолетнему опыту наших логистов и декларантов, мы осуществляем все поставки в прежнем режиме. Паромная переправа работает, грузовой транспорт с нашей продукцией границу пересекает спокойно. Условия поменялись, но это не сказывается на сроках выполнения заказов.

— А экспорт и импорт?

Мы и в этом году отгружаем тралы за рубеж — в Африку, в Исландию, в Норвегию, на Фарерские острова. Все как обычно. Также и закупки проверенных высококачественных европейских материалов, которые всегда использовали в нашем производстве, продолжаются без изменений.

— То есть основные усилия направлены на сохранение высоких стандартов качества продукции?

— Да, вы абсолютно правы: наша первоочередная цель — сохранить высокое качество продукции, которое ценят наши клиенты. Мы принципиально не используем материалы более низкого уровня, хотя с их поставками нет вообще никаких проблем. Ведь это Индия и Южная Корея.

— Как отразилась санкционная ситуация вокруг России на ценах на вашу продукцию?

— Мы держим те цены, о которых договаривались с нашими клиентами и партнерами. Принципиально не делаем «наценок за возросшую сложность», потому что понимаем: являемся последним звеном в производственной цепочке. Наши возросшие издержки в цену не перекладываем. Хотя прибыль довольно сильно упала. В трудные времена мы все в одной лодке.

Мы не останавливаемся в поиске новых материалов и лучших технологий. В этом году полностью перешли на цепи более высокого качества. Если ранее мы использовали стандартные рыболовной цепи Grade 80, то сейчас перешли на цепи Grade 90 — Grade 100. Это увеличит прочность трала в целом и увеличит срок его службы.

«АТЛАНТИКА» — ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

— Ранее компания «Фишеринг Сервис» ориентировалась в большей степени на иностранные рыбопромысловые предприятия. Как продвигаются ваши орудия лова на внутрироссийском рынке?

— Нам очень приятно, что все новые российские супертраулеры, которые выходят на промысел в этом году, выбрали и тралы нашей линейки «Атлантика» как часть основного промыслового вооружения. Помимо самих орудий лова, для них мы предоставили полный сервис по настройке траловых комплексов на борту.

Настройки трала «Атлантика» на супертраулере «Георгий Мещеряков» АО «Океанрыбфлот»

Наши специалисты выезжают на новые суда для первичной настройки орудий лова. С нашими представителями экипажам проще и быстрее подобрать оптимальные режимы работы и настройки тралов. Эту услугу мы по-прежнему предоставляем нашим клиентам бесплатно и надеемся, что и в будущем сможем в полной мере обеспечить эту возможность, позволяющую сразу добиваться оптимальных результатов на промысле.

— Планирует ли «Фишеринг Сервис» свое присутствие на выставке Seafood Expo Russia и Международном рыбопромышленном форуме?

— Конечно. На выставку в этом году наши специалисты приедут. Капитаны, тралмастеры будут иметь возможность задать вопросы и получить консультацию напрямую от разработчиков орудий лова. Такую информацию далеко не всегда может дать специалист, настраивающий трал на борту судна.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2022 г.

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