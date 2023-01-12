Даже в условиях неопределенности на глобальных рынках Россия остается одним из лидеров рыбной индустрии и по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении рыбной продукцией потребителей по всему миру. Российские компании намерены развивать и укреплять контакты с зарубежными клиентами и партнерами и для этого примут участие в новом международном конгрессно-выставочном проекте Seafood Expo Eurasia, который состоится 7–9 декабря 2023 года в Стамбуле, рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван Фетисов . Подробностями предстоящего мероприятия он поделился в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

— Иван Андреевич, если говорить о концепции Seafood Expo Eurasia, какой вы видите эту выставку? В чем ее основная цель и кто ее потенциальные участники?

— Seafood Expo Eurasia — это новая площадка мирового уровня для развития рыбной индустрии и связанных с ней сфер деятельности, которая предложит свежий взгляд на международный рыбный бизнес. На выставке продукцию и услуги представят рыбопромысловые компании, трейдеры, верфи, производители судовых комплектующих и оборудования для хранения и переработки рыбы, предприятия аква- и марикультуры, а также логистические компании. Среди участников мероприятия ожидаются представители более 120 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Основная цель проекта — создать по-настоящему глобальную площадку с профессиональной аудиторией и участниками из разных стран, которые заинтересованы в открытом взаимовыгодном сотрудничестве без политической подоплеки. На таком мероприятии российские компании смогут продолжить общение с покупателями и потенциальными партнерами со всего мира, которое было прервано под влиянием различных факторов.

— Иными словами, Seafood Expo Eurasia встанет в один ряд с выставками в Барселоне, Бостоне, Сингапуре, Циндао и Санкт-Петербурге?

— Мы смотрим на это под несколько другим углом. Привычное расписание международных отраслевых мероприятий было нарушено из-за пандемии коронавируса и до сих пор полностью не восстановилось. События текущего года также усилили фрагментацию мирового рыбного рынка. Из-за этого традиционные центры притяжения, которые ранее собирали представителей крупнейших рыбопромышленных предприятий со всего мира и связанной с ними инфраструктуры, сегодня уже сложно назвать глобальными.

Значение новой выставки определят ее участники и посетители, но я думаю, что у Seafood Expo Eurasia есть все шансы стать для мировой рыбной отрасли более важной площадкой, чем те, что существуют на сегодняшний день. Мы предложим новый формат выставочных мероприятий, благодаря которому выставка в Стамбуле будет более гибкой и удобной для всех экспонентов.

— И каковы же основные отличия этого формата?

— В отличие от крупнейших мировых площадок, где главной мотивацией участников является статус мероприятия и его репутация, Seafood Expo Eurasia предложит действительно уникальные и эффективные возможности для продвижения продукции и услуг. Мы понимаем потребности различных категорий экспонентов и посетителей и разрабатываем это мероприятие с учетом их задач.

Главная цель компаний, участвующих в выставке, — найти новых клиентов, и именно в этом мы можем им помочь. Нарушение привычных путей поставок спровоцировало рост спроса на рыбную продукцию, в том числе из России. Судостроители в разных странах заинтересованы в технологиях, а рыбопромышленные компании — в их услугах. У нас есть понимание, как и в каком формате организовать условия для наиболее эффективного общения бизнеса, представляющего самые разные сектора рыбного рынка и даже другие отрасли, что в свою очередь будет способствовать развитию выставки в целом.

При этом мы обеспечиваем равные возможности для всех участников и посетителей выставки — вне зависимости от страны их нахождения — и не нарушим этот принцип в угоду изменчивой политической конъюнктуре. Мы уверены, что бизнес может стать тем прочным мостом, который вновь объединит людей по всему миру. Именно с этим связаны наши ожидания от предстоящего мероприятия. Думаю, что очень многим специалистам отрасли это так же важно, как и нам.

— На ваш взгляд, сейчас подходящее время для запуска нового мероприятия?

— Сейчас самое лучшее время, чтобы строить новые планы и менять многолетние привычки! В первую очередь, это касается бизнеса. Новые вызовы требуют от нас новых адекватных и неординарных решений. Мы предлагаем посмотреть на рыбную индустрию свежим взглядом, еще раз подумать, чего хотят потребители в разных странах и что нужно мировому рынку. Такой подход принесет пользу всем участникам отрасли, которые ставят себе целью удовлетворение потребностей клиентов.

Мир меняется независимо от нашего желания, но для сохранения стабильности важно искать возможность договариваться и продолжать развитие в сложившихся условиях. Тренд на глобализацию мировой экономики сохраняется, при этом изменяются принципы, на которых это происходит. Сейчас у нас появилась прекрасная возможность усилить позиции России как лидера мировой добычи, производства рыбы и морепродуктов и поставок рыбной продукции. Это создаст дополнительные стимулы для развития экономики и отдельных регионов, а также расширения торговых отношений с партнерами.

— Почему в качестве площадки для новой выставки был выбран Стамбул?

— Мы тщательно подбирали место, и я уверен, что Стамбул идеально подходит для Seafood Expo Eurasia, так же как Санкт-Петербург — для Seafood Expo Russia. Выставка будет проходить на площадке выставочного комплекса Tüyap, который находится неподалеку от международного аэропорта Стамбула. Экспозиция займет сразу два павильона выставочного комплекса — под номерами 11 и 12.

Для нас важно, что Стамбул — город с богатейшей историей, который на протяжении тысячелетий был центром международной торговли и сегодня подтверждает статус крупнейшего мирового транспортного хаба. Благодаря своему географическому расположению и сложившемуся культурному многообразию этот мегаполис доступен, понятен и удобен для гостей со всего мира. Сюда охотно приезжают люди из стран СНГ и Западной Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки, Америки. Здесь удивительным образом уживаются и дополняют друг друга традиции, которые в других условиях могли бы конфликтовать.

Это такой вариант глобализации, при котором разнообразие подходов и направлений не унифицируется, а ценится и сохраняется. Такой же мы видим и будущую выставку. И это именно те качества, которых сами себя лишили площадки, ограничивающие участие определенных компаний или стран.

Журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Январь 2023 г.