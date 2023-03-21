Интервью

21 марта 2023 года
Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

Сергей ТКАЧУК, Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

На Камчатке для поклонников рыбалки предусмотрели новый вариант оформить разрешение на вылов — через региональный портал госуслуг. Такой сервис уже успел набрать популярность. Почему решили запустить такую возможность для рыболовов, какие изменения планируются, чтобы сделать рыбалку на участках более удобной, в интервью Fishnews рассказал начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей Ткачук. Конечно, не осталась без внимания и работа филиала, направленная на пополнение запасов тихоокеанских лососей.

— Сергей Евгеньевич, важнейшая задача рыбоводных заводов — пополнение ресурсной базы, компенсация ущерба, который наносится природе в результате антропогенного влияния. Как в этом году обстоят дела с показателями воспроизводства?

— Ранее ежегодно мы выпускали от 43 до 48 млн мальков тихоокеанских лососей. Это суммарно — в рамках государственного задания и товарной аквакультуры. В этом году на инкубацию заложено 55 млн икринок: 23 млн штук — по госзаданию и 32 млн в рамках товарного рыбоводства. Планы по закладке на заводах выполнены в полном объеме.

Если смотреть ситуацию по каждому предприятию, то она выглядит следующим образом. Малкинский завод — уникальный тепловодный завод, где мы занимаемся воспроизводством чавычи и нерки. Выпускается порядка миллиона экземпляров и того, и другого вида лососей. Навеска мальков, которые отправляются в природу, гораздо выше, чем на холодноводных заводах: чавычу мы выпускаем навеской семь грамм, нерку — четыре грамма. Тогда как на холодноводных заводах масса составляет от 0,8 грамма до 1 грамма. Более высокая навеска позволяет увеличить возвраты рыбы.

Мощность лососевого рыбоводного завода «Озерки» составляет 19 млн мальков: около 4 млн экземпляров кеты и 15 млн — нерки. Навеска — от 0,8 грамма до 1 грамма.

Завод «Кеткино» рассчитан на выпуск 13 млн особей кеты навеской 1 грамм. Паратунский завод выпускает более 19 млн экземпляров кеты. Это тоже тепловодный завод. Он считается у нас экспериментальным.

И наконец, Вилючинский завод, занимающийся выращиванием кижуча. В этом году мы заложили на инкубацию 2,5 млн икринок — и это очень хороший показатель. Ранее этот ЛРЗ выпускал 400 тыс. особей.

В этом году хорошие показатели по закладке на всех предприятиях. Первые выпуски начнутся конце в апреля — мае. Будем отправлять в естественную среду чавычу, а на Паратунском заводе — кету. Самым последним будет выпускать молодь Вилючинский завод.

— Получается, что этот год должен пройти вполне ровно и успешно?

— Думаю, да. Отмечу приходв рыбы на заводы в прошлом году. Обычно мы добываем производителей в среднем течении рек, гораздо ниже, чем расположены ЛРЗ. В 2022 году у нас в принципе лосось пришел к самим заводам. Этому помогли охранные мероприятия, свой вклад, полагаю, внесла и наша работа по обеспечению достойных возвратов рыбы.

Хотелось бы еще обратить внимание на ситуацию с чавычей. В 2022 год наука и региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб решили увеличить объемы, предоставляемая для освоения этого вида лососей в режиме любительской рыбалки, в два раза. Это говорит о том, что ресурс на реке Большой восстанавливается. Думаю, что в результате и наших усилий тоже. Средний вес приходящий производителей по сравнению с прошлыми годами также вырос.

— Камчатский край — регион рыбный. В то же время он охвачен и другими видами хозяйственной деятельности. В том числе такими, которые влияют на водные биоресурсы и среду их обитания. И наверное, здесь большой запрос на мероприятия по компенсации воздействия на рыбные запасы. Предприятия каких отраслей чаще всего обращаются по этому поводу?

— В основном это предприятия, которые занимаются строительством. Дорожники, портовики. Перерабатывающие предприятия, расположенные в водоохранной зоне. Объемы в принципе в последние годы стабильны. Хотелось бы, чтобы запрос был больше, потому что мы понимаем: восполнение биоресурсов — это хороший задел на будущее. Это важно и для природы, и для края.

— Филиалы Главрыбвода также занимаются организацией любительской рыбалки. На Камчатке такой лов очень популярен. Сколько сейчас участков для любительского рыболовства у Северо-Восточного филиала?

— Мы провели ревизию своих рыболовных участков. От каких-то отказались. Но есть желание сформировать некоторое количество новых РЛУ в местах, где это важно для людей. Всего сейчас у нас 15 рыболовных участков. Есть морские, есть речные. Востребованы акватории в зоне «Петропавловск-Камчатский — Елизово». На реке Авача у нас участок протяженностью 20 км.

Но нужно понимать, что рыболовный участок — это только вода. А у рыбаков есть потребность — и она вполне объяснима, — чтобы были организованы подъезды к водному объекту, чтобы была инфраструктура. А земля нам не принадлежит, она относится к разным пользователям. И здесь возникает проблема. Мы работаем над ее решением: чтобы у рыбаков-любителей были удобные условия. В этом нас поддерживают губернатор Камчатского края Владимир Солодов, местные администрации.

— Какие объекты добываются на участках для лицензионной рыбалки?

— Горбуша, чавыча, кета, нерка, по осени — кижуч. Голец, корюшка, сима, чир, сиг, хариус, щука. Крабы камчатский и стригун. Вот это весь перечень видов водных биоресурсов, которых мы сегодня предоставляем к вылову.

— У вас есть очень интересный опыт оформления путевок для рыбаков-любителей через региональный портал госуслуг. Как вообще родилась эта идея?

— Около двух лет назад мы решили, что существующих путей оформления путевки недостаточно. На тот момент можно было приобрести путевки через терминалы моментального платежа. Оплату также можно было произвести через Сбербанк и в отделениях Почты России, но в результате человек получал только чек — нужно было на участке оформить путевку у инструктора.

Мы решили, что нужно предложить рыболовам удобный сервис и обратились к возможностям портала «Госуслуги 41». Нашли понимание. Разрабатывали техническое задание и через полгода пришли к первому результату. Человек, у которого есть личный кабинет на портале, может оформить путевки, выбрать виды водных биоресурсов, которые он собирается ловить. Получает информацию о проходных днях, об открытии и закрытии путевки.

Оставался один момент, который требуется доработать. Это отчет по путевке. С 1 сентября прошлого года вступили в силу новые правила рыболовства, и появился пункт о том, что пользователь участка должен поставить отметку о закрытии путевки. Думаю, к началу рыболовного сезона мы обеспечим возможность закрывать путевку электронно.

Параллельно мы будем получать отчет об объеме вылова, о видовом составе улова. Такой вот интересный сервис.

— То есть он поможет еще и сбору отчетности о любительском рыболовстве?

— Да. Обеспечивает прозрачность, соблюдение установленных в законодательстве требований. Человек может купить только одну путевку в день в рамках суточной нормы вылова. Не может одновременно приобрести разрешение на два участка.

Процент продажи путевок на участки Главрыбвода через портал уже достигает 40% от всех реализованных. На сегодняшний день к возможностям использования электронного сервиса уже обратились и коммерческие организации, занимающиеся организацией рыбалки.

— Но вы были первыми и запустили этот процесс. Может быть, другие регионы уже заинтересовались опытом оформления путевок для любительской рыбалки через электронные порталы?

— Думаю, в других регионах уже задумались о такой возможности. Мы открыты для обмена опытом, поддержим коллег в том, чтобы обратиться к нашей практике. Думаю, она имеет перспективу.

— Наверняка новая технология оформления путевки потребовала каких-то вложений. На стоимости самих разрешений это отразилось?

— Сам электронный сервис не требует никаких дополнительных средств. Министерство цифрового развития Камчатского края, наоборот, нам помогает в этом вопросе.

Но проводится финансовая операция с участием банка, и он за это участие взимает процент. Его оплату наше предприятие взяло на себя. На цене путевки он не отразился.

Вообще путевки, которые реализует Главрыбвод, социальные. У нас четко рассчитано экономическое обоснование цен, мы стремимся держать их на минимальном уровне.

Возможность порыбачить очень важна для жителей Камчатского края, и мы заинтересованы, чтобы лов осуществлялся в цивилизованных условиях и в соответствии с установленными правилами.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Март 2023 г.

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