«Нерей» создает новые стандарты для перевозки дальневосточной рыбы

Первая партия тягачей Volvo FH уникального цвета «морских глубин» прибывает во Владивосток, чтобы пополнить автопарк компании «Нерей». Ведущий дистрибьютор дальневосточной рыбы намерен повысить стандарты перевозок этой продукции в плане не только качества, но и скорости.

В 2020 г. «Нерей» заявил об открытии нового — транспортного — направления в своей структуре. Пробная партия из 15 автотягачей марки MAN с рефрижераторными полуприцепами SCHMITZ позволила отладить работу подразделения и организовать процесс доставки рыбопродукции клиентам компании собственными силами. Речь идет о перевозке сборных (ассортиментных) грузов одновременно для нескольких получателей в разные регионы с соблюдением жестких сроков и требований в плане температурного режима (-22°C).

В нынешнем году компания продолжает развивать это направление. В декабре водители-экспедиторы «Нерея» получили ключи от первых 15 тягачей, на этот раз из большой партии Volvo FH, и прошли обучение работе с новыми грузовиками в дилерском центре в Москве. Вместе с этим автопарк пополнился новыми изотермическими полуприцепами марки KRONE, оборудованными рефустановками. После получения всей техники по контрактам с европейскими поставщиками компания рассчитывает увеличить собственные возможности перевозок более чем в три раза.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы дальневосточная рыба становилась доступнее для покупателей по всей стране. Собственный автопарк позволяет нам гарантированно сохранять качество продукции и выдерживать сроки доставки. Весь процесс, от приемки груза в порту и до передачи его клиентам, полностью контролируют наши водители — хорошо подготовленные, полноценные представители компании «Нерей», — рассказал генеральный директор Андрей Забуга.

Потребность Дальнего Востока в автотранспорте для перевозки рыбы очень велика, но еще важнее сегодня повысить стандарты транспортировки этой продукции из региона, отметил собеседник Fishnews.

С расширением автопарка компания «Нерей» ставит для себя цель, в первую очередь, сократить сроки доставки рыбопродукции своим клиентам на территории России и других стран СНГ.

Очень важно, по мнению Андрея Забуги, повышать и узнаваемость дальневосточной рыбы. «Это должен быть бренд со вкусом и глубоким смыслом. Будем делать упор на скорости доставки и имидже рыбы с Дальнего Востока: продукция, которая идет с тихоокеанского побережья напрямую, должна быть видна сразу. Это особое качество и особый статус, достойные того, чтобы их подчеркивать», — уверен глава компании «Нерей».

Фото предоставлены компанией «Нерей».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews