Новости

На Камчатке пресечена работа браконьерского цеха

По подозрению в причастности к браконьерскому промыслу задержаны трое жителей области. Изъято и передано на ответственное хранение более 270 кг икры, обнаруженной в схронах.

На Камчатке в ходе милицейской спецоперации «Путина-2006» пресечена работа браконьерского стана и цеха по производству красной икры. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УВД Камчатской области, нелегальное производство было выявлено в 35 км от устья реки Коль в Усть-Большерецком районе.

По подозрению в причастности к браконьерскому промыслу задержаны трое жителей области. Изъято и передано на ответственное хранение более 270 кг икры, обнаруженной в схронах, средства промысла и производства. В УВД также отметили, что «вероятнее всего, деликатесная продукция будет утилизирована: браконьеры не утруждают себя соблюдением санитарных норм производства и икра, обычно, просто опасна для здоровья».

Всего с начала операции «Путина-2006», проводящейся в области с мая по октябрь, сотрудниками милиции пресечена работа 8-ми браконьерских станов. За незаконный промысел рыбы задержано более 200 человек. Из нелегального оборота изъято свыше 375 тонн рыбы лососевых пород и 8 тонн красной икры. Нарушители природоохранного законодательства лишились 98 лодок и почти 4-х км сетей. Возбуждено 115 уголовных дел.

Операция «Путина» направлена на предотвращение незаконной добычи лососевых пород рыб в период их хода на нерест. В области проводятся рейды по нерестовым рекам, выставляются блокпосты на дорогах. Совместную работу правоохранительных и контролирующих органов полуострова в ходе ее проведения координирует специально созданный в УВД Камчатской области временный штаб.
НазадМетки: икракамчаткауголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Коммуникации конвертируются в деньги

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ

Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации

Игорь ЗУБАРЕВ

В рыбной отрасли Карелии запущен целый ряд важных проектов

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевое сообщество активно включилось в популяризацию рыбной продукции

Все материалы

Интервью

Аналитик Рыбного союза Николай МОЧАЛОВ

Аналитик Рыбного союза

Николай МОЧАЛОВ

Аналитика может предложить сценарии на разные случаи

Директор рыбомучного завода Южно-Курильского рыбокомбината Владимир БОРОДКИН

Директор рыбомучного завода Южно-Курильского рыбокомбината

Владимир БОРОДКИН

Мы видим ценный продукт там, где другие видят отходы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Михаил ТИМАШЕВ

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Михаил ТИМАШЕВ

РСХБ заинтересован в проектах по эффективному использованию биоресурсов

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено компанией

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

«ФИШЕРИНГ СЕРВИС» заякорился во Владивостоке

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Fishnews объединил все возможности для развития в рыбной отрасли

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Российские рыбопромышленники ищут на рынках новые возможности

Все материалы

Крупным планом

Комплексная работа с отраслевым законодательством, продвижение принципов ответственного рыболовства, масштабные программы по развитию внутреннего рынка и формирование новых возможностей за рубежом — всеми этими направлениями занимается Ассоциация добытчиков минтая

Сильное лобби российского минтая

Генеральный директор и основатель бренда «Рыбный островок» во Владивостоке Ирина КУЗЬМИНА и собственник, руководитель московского магазина «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия» Екатерина КУЗЬМИНА

«Рыбный островок» в центре мегаполиса: премиальная продукция для ценителей дикой рыбы

На платформе «Фишстат» собрали полезные инструменты для тех, кто работает на рыбном рынке, в одном месте. Иллюстрация предоставлена командой Fishstat

FishStat: нырнем в мир цифрового сервиса для рыбной отрасли

5 августа у причала Владморрыбпорта разгружали судно «Пролив Лонга»

Как работает рыбный порт во Владивостоке: взгляд изнутри

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

Путь к потребителю: делимся впечатлениями от выставки в Санкт-Петербурге

На торжественное открытие памятника министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову пришли представители отрасли

Памятник Александру Ишкову украсил сквер Дальрыбвтуза

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2026 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов