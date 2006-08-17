На Камчатке пресечена работа браконьерского цеха

По подозрению в причастности к браконьерскому промыслу задержаны трое жителей области. Изъято и передано на ответственное хранение более 270 кг икры, обнаруженной в схронах.

На Камчатке в ходе милицейской спецоперации «Путина-2006» пресечена работа браконьерского стана и цеха по производству красной икры. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УВД Камчатской области, нелегальное производство было выявлено в 35 км от устья реки Коль в Усть-Большерецком районе.

По подозрению в причастности к браконьерскому промыслу задержаны трое жителей области. Изъято и передано на ответственное хранение более 270 кг икры, обнаруженной в схронах, средства промысла и производства. В УВД также отметили, что «вероятнее всего, деликатесная продукция будет утилизирована: браконьеры не утруждают себя соблюдением санитарных норм производства и икра, обычно, просто опасна для здоровья».

Всего с начала операции «Путина-2006», проводящейся в области с мая по октябрь, сотрудниками милиции пресечена работа 8-ми браконьерских станов. За незаконный промысел рыбы задержано более 200 человек. Из нелегального оборота изъято свыше 375 тонн рыбы лососевых пород и 8 тонн красной икры. Нарушители природоохранного законодательства лишились 98 лодок и почти 4-х км сетей. Возбуждено 115 уголовных дел.

Операция «Путина» направлена на предотвращение незаконной добычи лососевых пород рыб в период их хода на нерест. В области проводятся рейды по нерестовым рекам, выставляются блокпосты на дорогах. Совместную работу правоохранительных и контролирующих органов полуострова в ходе ее проведения координирует специально созданный в УВД Камчатской области временный штаб.