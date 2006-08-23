Новости

Опасная красота

Согласно новому исследованию американских ученых, количество ядовитых рыб, существующих в природе, значительно превышает те 200 видов, которые были известны ранее.

Согласно новому исследованию американских ученых, количество ядовитых рыб, существующих в природе, значительно превышает те 200 видов, которые были известны ранее. Как стало известно Fishnews.ru, список ядовитых обитателей морей и океанов теперь увеличился в 6 раз и составил 1200 видов. И хотя все они уже были известны науке ранее, только недавно исследователи обнаружили, что все эти виды ядовиты.

В ходе исследования были проанализированы и сравнены последовательности ДНК 233 видов, а результаты – использованы для создания нового семейного древа колючеперых рыб. Как говорится в исследовании, опубликованном в июньском номере «The Journal of Heredity», эта группа включает многие типы рыб-жаб, скорпеновых (в их числе – рыба-лев), рыбу-хирурга, химеру и др.

Ученые проследили эволюцию этих видов и сделали прогнозы о том, какие из них должны быть ядовитыми. Затем, для проверки своих прогнозов доктор Лео Смит, ихтиолог Американского музея естествознания в Нью-Йорке, провел исследование более сотни особей разных видов в поисках ядовитых желез и систем доставки яда, таких как шипы и острые плавники. В результате из 101 особи ядовитыми оказались 61.

«В действительности мы ничего о рыбах не знаем», – заметил доктор Смит, добавив, что каждый год биологи открывают 200-300 новых, неизвестных ранее видов. Большая часть ядовитых рыб водится в Индийском и Тихом океанах, у побережья Восточной и Южной Африки, Австралии, Полинезии, Филиппин, Индонезии и южной Японии. И каждый год жертвами ядовитых рыб становятся около 50 тыс. человек.

Помимо очевидных оборонных и охотничьих функций рыбий яд также помогает донной рыбе убивать бактерии, собирающиеся на чешуе. Самой опасной из ядовитых рыб считается рыба-камень, которая впрыскивает смертельный яд с помощью шипа.
НазадМетки: япония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Коммуникации конвертируются в деньги

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ

Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации

Игорь ЗУБАРЕВ

В рыбной отрасли Карелии запущен целый ряд важных проектов

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевое сообщество активно включилось в популяризацию рыбной продукции

Все материалы

Интервью

Аналитик Рыбного союза Николай МОЧАЛОВ

Аналитик Рыбного союза

Николай МОЧАЛОВ

Аналитика может предложить сценарии на разные случаи

Директор рыбомучного завода Южно-Курильского рыбокомбината Владимир БОРОДКИН

Директор рыбомучного завода Южно-Курильского рыбокомбината

Владимир БОРОДКИН

Мы видим ценный продукт там, где другие видят отходы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Михаил ТИМАШЕВ

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Михаил ТИМАШЕВ

РСХБ заинтересован в проектах по эффективному использованию биоресурсов

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено компанией

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

«ФИШЕРИНГ СЕРВИС» заякорился во Владивостоке

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Fishnews объединил все возможности для развития в рыбной отрасли

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Российские рыбопромышленники ищут на рынках новые возможности

Все материалы

Крупным планом

Комплексная работа с отраслевым законодательством, продвижение принципов ответственного рыболовства, масштабные программы по развитию внутреннего рынка и формирование новых возможностей за рубежом — всеми этими направлениями занимается Ассоциация добытчиков минтая

Сильное лобби российского минтая

Генеральный директор и основатель бренда «Рыбный островок» во Владивостоке Ирина КУЗЬМИНА и собственник, руководитель московского магазина «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия» Екатерина КУЗЬМИНА

«Рыбный островок» в центре мегаполиса: премиальная продукция для ценителей дикой рыбы

На платформе «Фишстат» собрали полезные инструменты для тех, кто работает на рыбном рынке, в одном месте. Иллюстрация предоставлена командой Fishstat

FishStat: нырнем в мир цифрового сервиса для рыбной отрасли

5 августа у причала Владморрыбпорта разгружали судно «Пролив Лонга»

Как работает рыбный порт во Владивостоке: взгляд изнутри

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

Путь к потребителю: делимся впечатлениями от выставки в Санкт-Петербурге

На торжественное открытие памятника министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову пришли представители отрасли

Памятник Александру Ишкову украсил сквер Дальрыбвтуза

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2026 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов