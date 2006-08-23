Опасная красота

Согласно новому исследованию американских ученых, количество ядовитых рыб, существующих в природе, значительно превышает те 200 видов, которые были известны ранее.

Согласно новому исследованию американских ученых, количество ядовитых рыб, существующих в природе, значительно превышает те 200 видов, которые были известны ранее. Как стало известно Fishnews.ru, список ядовитых обитателей морей и океанов теперь увеличился в 6 раз и составил 1200 видов. И хотя все они уже были известны науке ранее, только недавно исследователи обнаружили, что все эти виды ядовиты.

В ходе исследования были проанализированы и сравнены последовательности ДНК 233 видов, а результаты – использованы для создания нового семейного древа колючеперых рыб. Как говорится в исследовании, опубликованном в июньском номере «The Journal of Heredity», эта группа включает многие типы рыб-жаб, скорпеновых (в их числе – рыба-лев), рыбу-хирурга, химеру и др.

Ученые проследили эволюцию этих видов и сделали прогнозы о том, какие из них должны быть ядовитыми. Затем, для проверки своих прогнозов доктор Лео Смит, ихтиолог Американского музея естествознания в Нью-Йорке, провел исследование более сотни особей разных видов в поисках ядовитых желез и систем доставки яда, таких как шипы и острые плавники. В результате из 101 особи ядовитыми оказались 61.

«В действительности мы ничего о рыбах не знаем», – заметил доктор Смит, добавив, что каждый год биологи открывают 200-300 новых, неизвестных ранее видов. Большая часть ядовитых рыб водится в Индийском и Тихом океанах, у побережья Восточной и Южной Африки, Австралии, Полинезии, Филиппин, Индонезии и южной Японии. И каждый год жертвами ядовитых рыб становятся около 50 тыс. человек.

Помимо очевидных оборонных и охотничьих функций рыбий яд также помогает донной рыбе убивать бактерии, собирающиеся на чешуе. Самой опасной из ядовитых рыб считается рыба-камень, которая впрыскивает смертельный яд с помощью шипа.