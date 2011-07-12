«Здоровье» аквакультуры – на повышенном контроле

Участники Глобальной конференции Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по программам здравоохранения водных животных рассмотрели вопросы эффективного управления этой сферой.

Форум проходил в Панаме, в его работе приняли участие более 300 делегатов из стран Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии. Россию представлял руководитель Центра МЭБ по безопасности пищевой продукции, директор подведомственного Россельхознадзору Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алeксандр Панин.

Делегаты обсудили значимость развития производства рыбной продукции как ключевого источника высококлассного протеина животного происхождения, жизненно необходимого для растущего населения планеты. Более 540 млн. человек, или 8% жителей Земли, занято в сфере аквакультуры, которая представляет более 40% международной торговли продовольствием, тогда как на долю мясной продукции на мировом продовольственном рынке приходится 10%.

Вместе с тем, вспышки болезней у водных животных могут вызвать катастрофические потери. В то же время законодательные, человеческие и финансовые ресурсы в большинстве развитых стран и стран, находящихся в переходном периоде, для предотвращения таких потерь недостаточны. Поэтому при производстве продукции аквакультуры приоритетной является практика надлежащего управления отраслью, направленная, в первую очередь, на поддержание здоровья гидробионтов.

Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе Россельхознадзора, на конференции рассмотрена глобальная ситуация в сфере здравоохранения рыб, амфибий, моллюсков, панцирных, роль и обязанность национальных ветеринарных служб и ключевых специалистов в области управления здравоохранением водных животных. Кроме того, делегаты обсудили роль МЭБ в отношениях между государственными и общественными организациями, которые несут общую ответственность за здравоохранение водных животных.

Участники конференции убеждены в необходимости более детального изучения ветеринарными специалистами стандартов МЭБ по методам борьбы с болезнями, надзору, диагностическим тестам и обеспечения санитарной безопасности при международной торговле живыми водными животными и продукции из них путем государственной сертификации. Также заявлено о необходимости улучшения образования ветеринарных специалистов и других специалистов в сфере здоровья гидробионтов, проведения работ по оценке и управлению рисками в сфере здравоохранения водных животных, включая безопасность пищевых продуктов и окружающей среды.

Еще одной ключевой задачей названо практическое руководство для стран по возможности мобилизовать правительство и доноров в целях улучшения программ по борьбе с болезнями. Для этого необходимо укреплять ветеринарные службы и другие компетентные органы на базе стандартов МЭБ по надлежащему управлению, профилактике, борьбе с болезнями и применять соответствующую производственную практику.

РИА Fishnews.ru