Во Владивостоке начал работу Первый Международный съезд рыбаков

Первым событием в рамках насыщенной программы проведения Съезда стало открытие Международной специализированной выставки «Перспективы Рыбной отрасли – 2006» («Pacific Future Fishery-2006»).

Сегодня во Владивостоке начал работу Первый Международный съезд рыбаков. Более трехсот участников из двенадцати стран, традиционно считающихся рыбными державами, съехались в столицу Приморья, чтобы обсудить проблемы рыбохозяйственного комплекса, поделиться опытом, завести новые деловые знакомства, найти инвесторов.

Первым событием в рамках насыщенной программы проведения Съезда стало открытие Международной специализированной выставки «Перспективы Рыбной отрасли – 2006» («Pacific Future Fishery-2006»). В торжественной церемонии открытия выставки принял участие губернатор Приморского края Сергей Дарькин.

«Владивосток по праву считается рыбной столицей России, – обратился Сергей Дарькин к гостям и участникам выставки. – Приморский край, с его опытом, возможностями и разнообразием рыбных биоресурсов занимает одно из ведущих мест в рыбной отрасли мира».

На выставке представлена продукция более 50 российских и зарубежных компаний, занятых в рыбной отрасли, среди которых: «Деликон», «Восток-1», группа компаний «Транзит ДВ», ООО «Акватехнологии», SAMSKIP, BORGARPLAST (Исландия), «MARUHA CORPORATION» (Япония) и др. Экспозиция состоит из нескольких разделов: промышленное рыболовство, береговая переработка рыбы, промысловое оборудование, упаковка, экологическая ответственность, лизинг и страхование.

По словам устроителей выставки, «Pacific Future Fishery-2006» должна стать своего рода платформой для заключения выгодных контрактов и соглашений между российскими и зарубежными компаниями. Цель выставки – расширение международного сотрудничества России, Европы, США и стран АТР в области рыболовства и производства рыбопродукции.

Как отметил Сергей Дарькин, выставка даст возможность рыбакам ближе ознакомиться с новейшими технологиями по поиску, добыче и переработке рыбопродукции. Губернатор также посоветовал приморским участникам взять на вооружение весь передовой международный опыт, чтобы повысить конкурентоспособность отрасли на мировом рынке.

В настоящий момент в зале заседаний Администрации Приморского края проходит пленарное заседание, посвященное торжественному открытию Первого Международного съезда рыбаков.