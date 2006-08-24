Во Владивостоке в здании краевой администрации состоялось официальное открытие Международного форума рыбаков

На пленарном заседании было отмечено, что основной темой будущих обсуждений станет выход отрасли на международный рынок, оценка его современного состояния и тенденций развития.

24 августа в 14-00 во Владивостоке в здании краевой администрации состоялось официальное открытие Международного съезда рыбаков, который был организован администрацией Приморского края, Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья и при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Целью проведения Съезда является привлечение внимания государственных международных, неправительственных и общественных организаций к решению проблем международного рынка рыбопродукции, вопросов рационального и эффективного использования водных биологических ресурсов Мирового океана.

Как сообщила собственный корреспондент Fishnews.ru Ксения Писарева, на пленарном заседании, посвященному открытию Съезда, участников приветствовали губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, заместитель министра сельского хозяйства Владимир АБДУРМАНОВ, президент Всероссийской Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Юрий КОКОРЕВ. С докладами также выступили управляющий директор компании «Атлантис» (США) Арни Пол Инерсен и директор фирмы «Сакоп Интертрейд» (Германия) Франк ТЕРМА.

По словам выступающих, основной темой будущих обсуждений станет выход отрасли на международный рынок, оценка его современного состояния и тенденций развития. По словам Сергея Дарькина, на сегодняшний день одним из препятствий на пути в мировое рыбное бизнес-сообщество является высокий уровень незаконной добычи биоресурсов в России и нежелание стран-покупателей браконьерской продукции сотрудничать с РФ на экономическом и политическом уровнях в области охраны биоресурсов.

Владимир Абдурманов согласился с губернатором и добавил, что одной из проблем выхода на мировой рынок является низкий уровень развития глубокой переработки в России, преобладание экспорта сырца и реэкспорта готовой продукции. Юрий Кокорев отметил, что решать эти вопросы надо сообща, как на правительственном уровне, так и на уровне саморегулирующихся организаций (ассоциаций, хартий, иных профессиональных объединений).

По словам докладчиков, все эти темы должны более детально обсуждаться на круглых столах, которые пройдут 25 августа и должны быть отражены в конечной Резолюции.

Выступающие отметили неоспоримую значимость подобных встреч и выразили надежду на то, что подобные коммуникативные площадки станут мощным фундаментом для развития отношений не только внутри России, но и на мировом уровне.