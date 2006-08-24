Японская компания «Maruha Corporation» хочет создать в Приморье перерабатывающее предприятие

Г-н Китамура: Совместно с российскими партнерами мы хотим организовать перерабатывающее производство в Приморье, но пока – это наша мечта, и, соответственно, мы не можем назвать сроки реализации этого проекта.

Об этом корреспонденту Fishnews.ru сообщил один из участников открывшейся сегодня во Владивостоке Международной специализированной выставки – представитель компании «Maruha Corporation» Митцуру Китамура. «Совместно с российскими партнерами мы хотим организовать перерабатывающее производство в Приморье, – сказал г-н Китамура, – но пока – это наша мечта, и, соответственно, мы не можем назвать сроки реализации этого проекта. Как показывает мировой опыт, глубокая переработка – это эффективное и выгодное направление бизнеса, но оно требует больших объемов финансирования. Мы хотим найти российских партнеров, которые были бы заинтересованы в организации подобного производства. Сегодня к нам подходили представители некоторых компаний, но говорить о каких-либо конкретных результатах еще рано».

По словам г-на Китамуры, компания впервые принимает участие в выставке, организованной в Приморье. Во Владивосток представители компании приехали, чтобы познакомить российских рыбопромышленников со своей рыбной продукцией: филе минтая, трески, палтуса, лососевой икрой. В настоящее время «Maruha Corporation» занимается промыслом и глубокой переработкой рыбы.

Напомним, что сегодня состоялось открытие Международной специализированной выставки «Перспективы развития рыбной отрасли – 2006». На выставке представлена продукция более 50 российских и зарубежных компаний, занятых в рыбной отрасли, среди которых: «Деликон», «Восток-1», группа компаний «Транзит ДВ», ООО «Акватехнологии», SAMSKIP, BORGARPLAST (Исландия), «MARUHA CORPORATION» (Япония) и др. Экспозиция состоит из нескольких разделов: промышленное рыболовство, береговая переработка рыбы, промысловое оборудование, упаковка, экологическая ответственность, лизинг и страхование.