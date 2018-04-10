10 апреля 2018 года

Беспечным рыболовам не дали отправиться в плавание

В заливе Мордвинова в Охотском море благополучно завершилась операция по спасению рыбаков. Сотрудники МЧС доставили на берег с оторвавшейся льдины 54 мужчин.

Отрезавшая людей от берега трещина во льду к моменту окончания спасательной операции увеличилась по ширине с 10 до 100 м, сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС России. Протяженность льдины - несколько километров. В спасательной операции было в общей сложности задействовано 17 человек и 9 единиц техники. Рыбаков вызволяли с помощью резиновых лодок и судна на воздушной подушке «Хивус». За медицинской помощью никто из снятых с льдины не обращался.

Накануне сотрудники МЧС через средства массовой информации и SMS-рассылку предупреждали о вероятном отрыве льда в заливе Мордвинова. Однако многих рыбаков это не остановило. Подобная беспечность может привести к трагическим последствиям, подчеркивают спасатели.

Fishnews