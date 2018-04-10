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Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Константин Згуровский: Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Эффективность исторического принципа подтверждена мировым опытом применения Права на ресурсы (RBM), отмечает старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский.

Мощность рыболовного флота уже, во многих случаях, превышает возможности воспроизводства водных биоресурсов. Следовательно, требуется найти решения, которые позволят одновременно сохранить ВБР и обеспечить доход и пропитание населению, обратил внимание старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews.

По его мнению, таким решением может стать управление запасами на основе Права на ресурсы (right-based management, RBM). Оно предусматривает передачу эксклюзивных прав субъекту – человеку, компании, судну, общине или деревне – ловить рыбу в конкретном месте в конкретное время.

RBM при его правильной подготовке и реализации может стать одним из самых мощных инструментов по поддержанию океанических ресурсов в здоровом состоянии, уверен представитель WWF России.

«Передовая практика RBM основана на ряде руководящих принципов. Так, определение ОДУ и общего допустимого промыслового усилия, меры по сохранению ВБР и морских экосистем должны основываться на научном подходе. Система, программа, цели, механизм передачи прав должны быть понятными и прозрачными. В правилах необходимо предусмотреть механизм защиты прав мелких рыбопромышленников и жителей рыбацких поселков. Важнейшее значение имеет отчетность. Также немаловажны разнообразие и гибкость применения: программы RBM можно адаптировать для промыслов в разных частях земного шара», - рассказал Константин Згуровский.

Он привел примеры использования RBM в нескольких странах. Так, в Намибии реализация плана по обеспечению условий устойчивого и выгодного рыболовства привела к существенному увеличению вылова, улучшению контроля за квотами, строительству современного флота и перерабатывающих предприятий. «Рыбная промышленность республики прибыльна, ее вклад в ВВП страны вырос до 10% (в 1990 году – 4%), запасы у берегов государства восстановились», - отметил эксперт.

Он также отметил эффект, который внедрение принципов RBM дало в Южно-Африканской Республике, США, Новой Зеландии.

«Исследования показывают, что программы RBM могут способствовать сохранению популяций рыб. А обеспечить защиту прав рыбаков поможет их активное вовлечение в управление промыслом. Добывающие компании готовы поддерживать меры по защите морских экосистем и даже вкладывать средства в природоохранные мероприятия», - заявил Константин Згуровский.

Он обратил внимание, что правообладатели, которые больше заинтересованы в сохранении ресурса, мотивированы взять на себя больше ответственности за управление. Система RBM способствует расширению участия бизнеса в управлении запасами. Это особенно касается оперативного планирования, научно-исследовательских функций, а также создания новых возможностей для вовлечения правообладателей в сферу мониторинга. Кроме того, эксперт отметил большую склонность предпринимателей к соблюдению правил и увеличение поддержки правоохранительных органов по сохранению биоресурсов.

«С учетом того, что в России в последнее время активно обсуждаются вопросы долгосрочного закрепления долей квот (в 2018 году их перезакрепляют уже на 15 лет), изучение мирового опыта может оказаться крайне полезным. Внедренный в РФ много лет назад т.н. исторический принцип представляет собой один из вариантов RBM, который доказал свою эффективность, - подчеркнул Константин Згуровский. - Тем не менее, неоднократно делаются попытки этот принцип нарушить, ввести в практику аукционную продажу квот. На мой взгляд, такой путь к получению быстрых денег гибелен для устойчивого использования водных биоресурсов, а также для развития и модернизации отрасли. Аналогичной точки зрения придерживается и президент ВАРПЭ Герман Зверев».

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