11 апреля 2018 года

Перу сможет добыть больше анчоуса

Министерство производства Перу установило общедопустимый улов для первого сезона добычи анчоуса в северо-центральной промысловой зоне - 3,32 млн тонн (+18% к уровню 2017 г.). Производители рыбной муки надеются, что увеличение квоты позволит им возместить потери прошлых лет.

В предыдущие годы заработки перуанских поставщиков рыбной муки и рыбьего жира были не слишком высокими. Как сообщает корреспондент Fishnews, на запасы и уловы анчоуса негативно влиял природный феномен Эль-Ниньо. Это аномальное колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, заметно воздействующее на климат.

Первый сезон добычи анчоуса начнется в республике 12 апреля, с 7 апреля стартовала промысловая разведка. По информации Перуанского морского института (IMARPE), биомасса анчоуса в водах страны достигает 10,86 млн тонн. Это на 35% выше среднего уровня за 24 года и на 79% больше запасов, зафиксированных зимой 2017 г., пишет британский портал Undercurrent News.

Министр производства Перу Даниэль Кордова объяснил такой рост биомассы бережным отношением к ресурсу и мерами по защите мальков анчоуса. Чиновник выразил надежду, что хорошее состояние популяции снимет все вопросы со стороны рыбаков по поводу жестких ограничений на промысел, которые министерство накладывало ранее.

По данным Undercurrent News, стоимость рыбной муки достигла 1750 долларов за тонну в связи с устойчивым спросом в Азии. При этом азиатские закупщики продолжают приобретать продукт у перуанцев заранее с условием доставки муки в мае-июне.

Fishnews