11 апреля 2018 года

Японские рыбаки готовятся к походу за лососем

Россия и Япония согласовали условия промысла японскими рыбаками тихоокеанских лососей российского происхождения на 2018 г. Договоренности достигнуты по исключительным экономзонам обеих стран.

34-я сессия российско-японской смешанной комиссии по рыбному хозяйству прошла в Токио со 2 по 6 апреля. Делегацию РФ на переговорах возглавил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. В работе участвовали представители отраслевых научно-исследовательских институтов, Погранслужбы ФСБ России, департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, губернаторства Хоккайдо, управления науки и образования, Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников и Ассоциации лососевого дрифтерного промысла малотоннажными судами в Тихом океане.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, делегации обсудили результаты сотрудничества в области рыбного хозяйства, в том числе данные о состоянии запасов лососей, образующихся в реках обеих стран, и результатах их промысла в 2017 г. Рассматривался вопрос частичной компенсации Японией расходов России на меры по возобновлению запасов тихоокеанских лососей в российских реках.

По итогам обсуждения возможный объем вылова лососей российского происхождения японскими рыбаками в японской экономзоне и размер участия Японии в осуществлении мер по возобновлению запасов утверждены на уровне прошлого года. Кроме того, японская сторона заявила, что в 2018 г. промысловые суда Японии будут воздерживаться от промысла минтая в центральной части Охотского моря за пределами ИЭЗ РФ.

В рамках сессии была утверждена программа научно-технического сотрудничества на 2018 г., подготовленная учеными и специалистами обеих стран. Планируется, что 35-я сессия смешанной комиссии пройдет в марте 2019 г. в Москве.

Параллельно состоялись межправительственные консультации, в ходе которых были установлены условия японского промысла лососей в 200-мильной зоне России. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам определения объема квоты, видового состава и районов промысла лососей японскими рыболовными судами в 2018 г.

Fishnews