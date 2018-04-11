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Глава государства Владимир ПУТИН на встрече с руководством РАН и Курчатовского института. Фото пресс-службы президента

Президент не забывает ветеринарию

Полномочия в сфере государственного ветеринарного надзора будут переданы с регионального уровня на федеральный, заявил президент Владимир Путин. Ранее он поручил правительству до сентября проработать этот вопрос.

Тема ветеринарии была поднята на встрече с руководством РАН и Курчатовского института, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник отметила, что число научно-исследовательских институтов в этой сфере сократилось в разы.

«Четыре осталось, из них три находятся в Москве и Московской области и один в Воронеже. Все остальные реформировались, влились в аграрные центры. И опыт показывает: как только перепрофилируется центр, резко сокращается количество ветеринарной тематики, количество научных школ. За последние 10–15 лет исчезли 64 научные школы. И таким образом нашей мощнейшей ветеринарной науки, на наш взгляд, практически нет. Тем не менее вопросы надо решать», – сказала представительница РАН.

Ирина Донник предложила создать в регионах – в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, на Юге, в Центре России – научно-исследовательские ветеринарные центры, которые могли бы решать вопросы практической ветеринарной медицины. Это могло бы делаться под координацией Российской академии наук и с участием научных школ из университетов, ассоциаций, бизнеса, сказала вице-президент РАН.

Владимир Путин напомнил о поручении по итогам мартовского форума на Кубани. «В Краснодаре на форуме коллеги ставили вопрос, чтобы поднять (полномочия – прим ред.) опять на федеральный. Мы это сделаем, и вот эту программу, которую вы предлагаете по ветеринарному контролю и в целом по науке, она будет уместна», – заявил глава государства.

По итогам краснодарского форума президент поставил задачу правительству: обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих наделение Россельхознадзора полномочием по контролю (надзору) за функциями в области ветеринарии, осуществляемыми субъектами РФ.

Также кабмин должен до сентября проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветнадзора и подготовить при необходимости изменения законодательства. При этом должны быть учтены потребности в дополнительном финансовом обеспечении связанных с такой передачей мероприятий.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокмоскваправительствороссельхознадзор
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