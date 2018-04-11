11 апреля 2018 года

В Приморье предлагают поддержать плавбазы

Морской совет при губернаторе Приморья поддержал предложение о включении судов спецназначения – плавбаз и плавзаводов – в Российский международный реестр судов на общих основаниях.

Ранее этот вопрос нашел отражение в поручениях, которые премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам августовского совещания на Сахалине. Плавбазы и плавзаводы, с одной стороны, как суда специального назначения попадают под жесткие требования международных конвенций, с другой – такой флот отнесен к рыбопромысловому и не может войти в Российский международный реестр судов, объяснил суть проблемы управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Таким образом, неся затраты на соблюдение международных конвенционных требований, плавбазы и плавзаводы не могут получить льготу по уплате страховых взносов с заработной платы членов экипажей. Об этом на заседании Морского совета заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Встреча проходила 10 апреля на плавбазе «Всеволод Сибирцев», сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы просим внести в Российский международный реестр судов всего шесть плавзаводов, оставшихся в РФ. Речь не идет о каких-то громадных суммах, которые выпадают из бюджета России», – заявил руководитель АРПП. По словам Георгия Мартынова, такое изменение станет серьезным подспорьем для рыбаков, позволит повысить заработную плату работникам, снизить расходы по содержанию плавбаз и плавзаводов.

Минтранс подготовил проект о внесении плавбаз и плавзаводов в Российский международный реестр, но тут же – о том, что льготы по уплате страховых взносов эти суда не получают, рассказал президент ассоциации.

Необходимо, чтобы плавбазы и плавзаводы вошли в Российский международный реестр судов на общих основаниях, подчеркнул Георгий Мартынов. Поддержка такого флота важна для развития промысла сардины-иваси, отметил Александр Ефремов.

Глава Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что рыбаков нужно поддержать. Он поручил подготовить обращение в Морскую коллегию при Правительстве РФ.

Основная цель работы совета – создание и развитие условий для реализации в регионе национальной морской политики. На заседании 10 апреля был утвержден состав совета, состав президиума совета и план работы на 2018 г.

Fishnews