12 апреля 2018 года

«Белые пятна» на карте электронной ветсертификации: все непросто

Половина регионов не составила перечень районов, где нет возможности оформлять электронные ветсертификаты в связи с отсутствием доступа к Интернету, заявил замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

Селекторное совещание по вопросам электронной ветеринарной сертификации провел 12 апреля заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. На связь вышли представители предприятий, региональных ветеринарных ведомств, территориальных управлений Росрыболовства. Участвовали и отраслевые объединения – ВАРПЭ, региональные ассоциации.

Петр Савчук напомнил, что требование об обязательном оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде вступает в силу с 1 июля. Эти сроки уже однажды сдвигались, и теперь рассчитывать на отсрочку – неправильно, отметил замглавы федерального агентства. Он призвал не откладывать подготовку и пригласил обсудить возникающие вопросы.

Их оказалось немало, сообщает корреспондент Fishnews. Один из аспектов – отсутствие связи для электронной ветсертификации. Сейчас закон предусматривает случаи, когда выписывать ветеринарно-сопроводительные документы на бумажных носителях можно будет и после 1 июля.

Это в том числе невозможность использования федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии в населенных пунктах, где нет доступа к интернету. Список таких населенных пунктов должен быть утвержден в каждом регионе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора (т.е. с Россельхознадзором).

На селекторе замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил, что половина субъектов Федерации, в том числе рыбодобывающие, не составили такой перечень. «Так что, пожалуйста, коммерческие компании – обратите на это внимание», – сказал он. Если вопрос не решится, бизнес, по словам Николая Власова, попадет «в интересную ситуацию».

При этом заместитель руководителя ветеринарного ведомства не раз отметил: это положение закона не означает, что «бумажное» оформление можно будет оставить на предприятиях, где не озаботились проведением интернета.

Fishnews