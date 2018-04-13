13 апреля 2018 года

Олег Кожемяко: Резкая смена правил подрывает доверие к власти

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко впервые озвучил свою позицию по вопросу введения крабовых аукционов. Глава региона уверен, что внезапное изменение сложившейся системы принесет проблемы и бизнесу, и власти.

Ценные квоты – не повод ломать систему

Вопрос губернатору о распределении крабовых квот задал корреспондент Fishnews на международном медиафоруме российских островов. Ранее представители бизнеса и региональные власти указывали на угрозы, которые возникают в связи с переходом к аукционам.

Олег Кожемяко ответил, что пока не имеет налоговых данных, чтобы оценить предполагаемые потери. «Могу сказать одно: любые резкие изменения правил, которые происходят вне традиционного подхода, всегда вызывают проблемы, сложности и недоверие бизнеса к власти, – заявил губернатор. – Поэтому если мы хотим сформировать устойчивую работу бизнеса, мы не должны менять правила резко в силу каких-то причин, только потому, что предыдущие аукционы показали, что крабовые квоты – ценный высокорентабельный товар».

Глава региона обратил внимание, что консолидация крабового бизнеса позволила сократить браконьерство, повысить стоимость продукта. «Там работают в том числе наши сахалинские рыбаки – семейные люди, которые получают заработную плату. Поэтому любые такие «прыжки» очень плохо воспринимаются предприятиями», – отметил Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что один из главных постулатов работы органа власти – доверие к ней, поэтому всегда нужно учитывать мнение рыбаков.

Развивать производства поможет регион

Губернатор также сообщил о планах поддерживать предприятия региона, которые участвуют в строительстве заводов под инвестиционные квоты. «Помогать в решении вопросов инфраструктуры, удешевления стоимости производства продукции, – рассказал Олег Кожемяко. – Потому что мы заинтересованы и в новых технологиях, и в новых рабочих местах, и в обеспечении инженерной инфраструктуры».

Он добавил, что меры поддержки распространят и на те компании, которые будут строить флот под инвестквоты.

Fishnews