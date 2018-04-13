13 апреля 2018 года

Дан Беленький: Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

Сейчас около 90% предприятий Главрыбвода требуют реконструкции, капремонта или других кардинальных решений, заявил начальник учреждения Дан Беленький.

Сегодня Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биоресурсов – это 101 завод в составе 31 филиала (на начало года, потому что работа по реорганизации продолжается) и 6,5 тыс. сотрудников, рассказал руководитель Главрыбвода Дан Беленький в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Начальник учреждения отметил, что объединение с точки зрения консолидации отраслевых рыбоводных активов завершено, но реорганизация Главрыбвода только началась. «Некоторые филиалы ждет слияние, где-то, напротив, будут созданы дополнительные филиалы. В конечном счете мы должны привести все это к определенной структуре, и времени у нас на это один год», - сообщил Дан Беленький.

Говоря о долгосрочных задачах, стоящих перед объединенным Главрыбводом, он назвал приоритетным приведение в порядок производственных мощностей рыбоводных предприятий. «Их нынешнее состояние абсолютно неприемлемо. Не все из них можно использовать, а по некоторым стоит вопрос, продолжать ли тянуть их дальше или просто ликвидировать, потому что проще построить рядом что-то новое, чем использовать то, что есть. Пока мы делаем инвентаризацию. Посмотрим, что она покажет, но уже сейчас понятно, что из 101 предприятия около 90% требуют реконструкции или капремонта либо каких-то кардинальных решений», – заявил руководитель Главрыбвода.

По его словам, с материально-технической базой «более-менее приемлемо в целом» только на Дальнем Востоке. «Сахалин, Камчатка – это то, что я уже видел, в Приморье похуже, а в Хабаровск и Магадан мы скоро полетим, посмотрим. На Камчатке и Сахалине состояние производственных площадок очень хорошее, там нужны минимальные вложения, не капитальные»,- рассказал Дан Беленький.

Он констатировал, что все остальное, кроме двух запущенных в прошлом году заводов, требует вложений, и очень серьезных. Нужно сделать так, чтобы предприятия выполняли как минимум то, на что были запроектированы в свое время, а по-хорошему и больше, отметил начальник Главрыбвода.

«Сегодня мы работаем практически в авральном режиме, потому что отталкиваемся в основном от рынка. Например, мы понимаем, что есть угроза срыва госзадания на одном из предприятий либо что есть рынок компенсационных мероприятий, в которых мы не можем участвовать, тогда мы принимаем решение вкладывать деньги в те или иные заводы», – рассказал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он подчеркнул, что работы развернуты масштабные. Дан Беленький отметил введение в строй в прошлом году «Репродукционного комплекса осетроводства» (РКО) в Дагестане, реконструкцию Можайского завода в Московской области.

Завершен первый этап реконструкции Абалакского осетрового завода. «Когда речь шла о компенсационных мероприятиях по строительству порта Сабетта, стало понятно, что выполнить их можно только на этом заводе. Мы буквально за три месяца в три раза увеличили его мощность и в прошлом году все выпустили в полном объеме, причем дали интересную навеску сибирского осетра – 10-граммовую. Это была нетривиальная задача, никто не верил в успех, но по факту мы задачу выполнили, - сообщил начальник Главрыбвода. - В этом году будем повторять эксперимент, закрепим успешный опыт».

Дан Беленький также обратил внимание, что Главрыбвод очень много проектирует. Сейчас идет проектирование селекционно-племенного центра в Карелии за внебюджетные средства, на очереди два завода на Байкале по омулю.

Объявлен конкурс по проектированию Аксайско-Донского завода в Ростове-на-Дону – тоже за внебюджетные деньги. Идет проектирование второй очереди Абалакского завода, Белоярского завода, цеха по балтийскому сигу в Калининграде.

«Объектов очень много. Думаю, что такой масштабной стройки отрасль не видела, как минимум, с советских времен. Мы фактически за год с создания Главрыбвода в нынешнем виде уже начали реконструкцию либо строительство 10% всех производственных площадок», – заявил Дан Беленький.

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