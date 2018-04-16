16 апреля 2018 года

Экспортеры Маврикия заинтересованы в российском рынке

Представители Expo Solutions Group провели презентацию Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в посольстве Маврикия в Москве.

Во встрече 10 апреля участвовали посол Республики Маврикий в России Махешварсингх Хемлолива и генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов. Презентация прошла в рамках мирового тура ESG по привлечению зарубежных компаний к участию в Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 г. В ходе мероприятия обсуждались перспективы поставок на российский рынок рыбной продукции Маврикия, расположенного в Индийском океане.

«Маврикий предлагает высококачественные дары моря – от тунца свежего и замороженного, консервированного, в виде филе и стейков, фермерских сибаса и красного горбыля до рыбной муки и жира. Огромная площадь исключительной экономической зоны страны также предоставляет возможности для инвестиций», – рассказал Махешварсингх Хемлолива. Посол островного государства также отметил потенциал евразийского региона для расширения торгового обмена.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении переговоров ESG с крупнейшими экспортерами Маврикия на выставке Seafood Expo Global в Брюсселе. Как сообщили Fishnews в Expo Solutions Group, в рамках тура специалисты компании за последний месяц также провели серию консультаций с отраслевым бизнес-сообществом Марокко и Беларуси.

В марокканском Рабате на презентации площадки Seafood Expo Russia побывала делегация основных рыболовных ассоциаций королевства во главе с официальными лицами Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко. В Минске состоялись встречи с представителями «Белводхоза», Белорусской торгово-промышленной палаты, Фонда поддержки предпринимателей, руководителями предприятий «Баренцево», «Белрыба» и «Белвнешрыбторг».

«Хотелось бы поблагодарить главу торгпредства РФ в Республике Беларусь Константина Артюшина, его коллегу в Королевстве Марокко Артема Цинамдзгвршвили и руководителя представительства Росрыболовства в Марокко Андрея Молчанюка за поддержку в организации мероприятий по продвижению форума и выставки, а также в установлении контактов с местными ассоциациями рыбаков и коммерческими структурами», – заявил Иван Фетисов.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – крупнейшее отраслевое событие в России – пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 13 по 15 сентября. В этом году ее организаторы намерены сделать акцент на представлении национальных отраслевых стендов для обмена опытом с российскими коллегами. Участие в выставке уже подтвердили компании из Японии, Норвегии, Дании, Финляндии, Турции, Китая, Германии, Ирана и других стран.

Fishnews