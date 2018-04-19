19 апреля 2018 года

Осетровый реестр недосчитался хозяйств

Росрыболовство сформировало реестр предприятий аквакультуры, специализирующихся на выращивании осетровых. Однако пока в него включено не более половины действующих хозяйств.

В реестр вошли предприятия, в объеме производства которых на долю осетровых приходится более 80% продукции. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, система содержит сведения о количестве осетровых хозяйств, используемых технологиях, видовом и возрастном составе выращиваемой рыбы, объемах производства товарной продукции и посадочного материала, а также о составе ремонтно-маточных стад.

Сейчас в реестре присутствует информация о 78 предприятиях, которые таким образом получают статус легального производителя продукции из осетровых. По итогам 2017 г. эти хозяйства произвели более 1,5 тыс. тонн товарной рыбы и 10,7 млн штук посадочного материала.

Тем не менее реестр не полностью отражает ситуацию в области осетроводства. На оперативном совещании замруководителя Росрыболовства Василий Соколов указал, что очень много небольших хозяйств проигнорировало запрос о предоставлении данных. По оценке ведомства, в реестр внесена, в лучшем случае, половина реально существующих хозяйств.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил направить информацию о сформированном реестре в Россельхознадзор и МВД, отметив, что предприятия, которые не предоставят сведения о своей деятельности, выпадут из легального поля.

«Деятельность предприятий, не зарегистрированных в системе, для нас непонятна и непрозрачна с точки зрения объемов выпускаемой продукции и их легальности. Мы формируем реестр с целью создать реальный инструмент выявления нелегальной продукции, с тем чтобы мы могли передать информацию в МВД, и они опирались на эти данные в процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий», – заявил Илья Шестаков.

Планируется, что данные в реестре будут актуализироваться ежеквартально.

Fishnews