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Совещание главы государства Владимира ПУТИНА с членами правительства. Фото пресс-службы президента

О спасении беспечных рыбаков рассказали президенту

В этом году спасатели сняли с льдин 387 рыбаков, сообщил президенту Владимиру Путину глава МЧС Владимир Пучков. Между тем любители зимней рыбалки не собираются задумываться о безопасности: инциденты на водоемах продолжаются.

О спасательных операциях министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал на совещании президента с членами правительства. Владимир Пучков отметил, что рыбаков снимали с льдин и в последние дни апреля - и в Охотском море на Дальнем Востоке, и на Ладоге, на Финском заливе, на Волге и других реках, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

А региональные управления МЧС продолжают публиковать релизы об опасных происшествиях на льду. Так, 17 апреля в Татарстане спасатели сняли со льдины на Волге шестерых рыбаков. Их отнесло от берега на 4 км.

В тот же день на реке Кузнечиха в Архангельской области провалились под лед трое пенсионеров с мотобуксировщиками. Одну из пострадавших вытаскивали из полыньи с большим трудом. Всех выручили, но двоим горе-рыбакам потребовалась госпитализация.

В Чувашии закончилась трагически пьяная рыбалка: на реке Сура из-за несоблюдения мер безопасности утонул местный житель.

Отметим, что после очередного отрыва льдины с рыбаками в заливе Мордвинова Сибирский региональный центр МЧС России обратился к властям Сахалинской области и Хабаровского края. Руководство регионов просят поскорее закрепить ответственность за самовольный выход на опасный весенний лед. Спасатели уверены: отучить любителей зимней рыбалки рисковать своими жизнями можно только с помощью штрафов.

Fishnews

  • Совещание главы государства Владимира ПУТИНА с членами правительства. Фото пресс-службы президента
  • Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир ПУЧКОВ. Фото пресс-службы президента
  • Глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента
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    НазадМетки: дальний востокправительство
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