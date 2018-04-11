11 апреля 2018 года

МЧС призывает бить по кошельку за опасную рыбалку

Сибирский региональный центр МЧС России обратился к губернатору Сахалинской области. Главу региона просят закрепить ответственность за выход на опасный лед весеннего водоема.

Поводом для обращения послужил случай с отрывом льдины в заливе Мордвинова, ее отнесло почти на 500 м. Спасательная операция завершилась успешно, 54 рыбака были доставлены на берег. Однако происшествие, которое в одном и том же месте, в один и тот же период времени происходит каждую весну на протяжении десятилетий, сотрудники МЧС не оставили без внимания.

Призывы к безопасности и меры убеждения на население никак не действуют, сообщили Fishnews в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

«Залив Мордвинова – место массового выхода рыбаков на лед. С 8 апреля мы предупреждаем население о неустойчивом состоянии ледового поля: сделали СМС-рассылку, информируем через СМИ, вручаем памятки, выставляем дополнительные спасательные посты и знаки, запрещающие выход на лед, но люди на свой страх и риск выходят на опасные участки, где рыбалка лучше», – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области генерал-майор внутренней службы Денис Ильинов.

Спасатели отмечают, что такая картина привычна практически для всех российских регионов. Только на Дальнем Востоке в текущем году зафиксировано уже пять случаев отрыва льдин с людьми.

Исправить ситуацию, не дожидаясь трагического исхода и массовой гибели на водоеме, вполне можно, обращают внимание в МЧС. Порядок действенной профилактики спасатели предоставили в регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока еще год назад, после ряда происшествий на крупных водоемах Красноярского края, Бурятии, Свердловской области.

«Методика проста и понятна. На водоеме специалисты определяют границу, за которой находиться на льду опасно. Обозначаем эту границу на местности знаками или вешками. Корректируем региональный закон об административных правонарушениях, где прописывается личная ответственность гражданина за самовольный выход в опасную зону. Власти всех уровней должны принять максимальные практические меры, чтобы беды не произошло. Особенно массовой. Разницы нет, пожар это или водоем. Нельзя пускать человека в опасное место, раз он сам этого не осознает», – описал суть методики начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Усиленный контроль с активным применением штрафных санкций должен быть организован в короткий период неустойчивого весеннего льда. Однако в Сахалинской области до сих пор нет законодательного основания для надзорно-профилактической деятельности, отмечают спасатели. Они просят власти региона в ускоренном порядке внести изменения в административное законодательство.

Письмо с аналогичной просьбой направлено и в правительство Хабаровского края – в законодательстве этого региона точно такой же пробел. В Сибирском региональном центре МЧС России подчеркнули, что из 27 субъектов Федерации, относящихся к Сибири, Уралу и Дальнему Востоку, только на Сахалине и в Хабаровском крае законодательно не установлена административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

Fishnews