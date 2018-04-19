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На Камчатке обсудили борьбу с браконьерством в период «красной» путины. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка усилит борьбу с лососевыми браконьерами

Районы Камчатского края будут включаться в лососевую путину с 1 июня по 20 июля, на западном побережье ожидается значительный подход горбуши. Губернатор Владимир Илюхин поручил усилить работу по противодействию нелегальному промыслу красной рыбы.

Координационное совещание по обеспечению правопорядка провел губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Во встрече приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти региона, теруправлений Росрыболовства, сотрудники ФСБ и МВД России. Главной темой стали меры противодействия браконьерству в период «красной» путины.

«Это самая важная путина в течение года на Камчатке. Необходимо наращивать присутствие правоохранительных органов в тех районах, где фиксируется наибольшее количество случаев браконьерского промысла. Те мероприятия, которые проводились в течение последних лет, приносят результат. Положительный эффект есть, но эту работу необходимо усилить, - подчеркнул глава региона.

Было отмечено, что на западном побережье Камчатки ожидается значительный подход охотоморской горбуши – порядка 218 тыс. тонн. Поэтому одной из основных задач путины наряду с регулированием добычи становятся охранные мероприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Промысел будет организован по бассейновому принципу. На западном побережье будет 6 групп рыбопромысловых участков, на восточном – 14. Рыбалка на восточном побережье начнется с 1 июня, – рассказал зампред правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын. - По традиции, первыми стартуют Усть-Камчатский, Олюторский, Алеутский районы. На западном побережье основная путина стартует с 10 по 20 июля. По некоторым водным объектам будут даны более ранние сроки».

Владимир Галицын добавил, что, как и в предыдущие годы, по предложениям КамчатНИРО будет действовать система проходных дней на морских и речных участках. Дополнительные проходные дни введут для пропуска ранней нерки и чавычи на отдельных водных объектах Карагинской подзоны.

Необходимость межведомственного взаимодействия отметил руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко. Он напомнил, что на Камчатке продолжает функционировать Объединенный штаб для координации деятельности территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти.

«Результатом совместной работы в прошлом году стали 137 материалов о фактах грубых нарушений природоохранного законодательства, переданные нашими сотрудниками в органы внутренних дел. Сегодня по ним возбуждено 121 уголовное дело», - привел цифры Александр Христенко.

Он добавил, что благодаря поддержке губернатора и правительства края достигнута предварительная договоренность о дополнительном выделении 48 сотрудников Росгвардии для охраны камчатской путины.

Также на заседании обсудили возможность межведомственного взаимодействия в выявлении браконьерской продукции на рынках и торговых зонах региона.

Fishnews

  • На Камчатке обсудили борьбу с браконьерством в период «красной» путины. Фото пресс-службы правительства региона
  • На Камчатке обсудили борьбу с браконьерством в период «красной» путины. Фото пресс-службы правительства региона
  • На Камчатке обсудили борьбу с браконьерством в период «красной» путины. Фото пресс-службы правительства региона
  • На Камчатке обсудили борьбу с браконьерством в период «красной» путины. Фото пресс-службы правительства региона
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    НазадМетки: браконьерствокамчаткаправительстворосрыболовство
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