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Продукция «Дикого Улова»

«Дикий Улов» готовит деловую программу на Брюссель

Рыбопромышленники Хабаровского края вновь представят в Брюсселе бренд «Дикий Улов». С выставки рыбаки намерены привезти не только новые деловые контакты, но и технологии переработки для расширения ассортимента своей продукции.

Товары, произведенные из свежевыловленной дикой рыбы, к тому же непосредственно в районе промысла, на международных выставочных площадках традиционно привлекают повышенное внимание. Это успели оценить и рыбопромышленники Хабаровского края, которые примут участие в отраслевой выставке Seafood Expo Global в Брюсселе во второй раз. Под маркой «Дикий Улов» они планируют представить как традиционную продукцию из лосося (филе, красная икра), корюшки, креветки, так и новинки, например, рыбную муку.

Основное сырье для «Дикого Улова» добывают рыбаки «Рыболовецкой артели “Гера”». Как рассказал Fishnews учредитель компании Евгений Пухкалов, на нынешней выставке они намерены не только предложить зарубежному рынку свой ассортимент товаров, но и найти новых партнеров и новые для себя технологии переработки и виды рыбопродукции.

«В этом году выставочный оператор Expo Solutions Group предложил участникам российского стенда комплексное маркетинговое обслуживание. Нам это интересно, потому что мы рассчитываем получить не просто информацию о потребностях зарубежного рынка, но и, надеюсь, новые направления развития», – отметил Евгений Пухкалов.

По его словам, «Дикий Улов» находится в постоянном поиске, осваивая технологии глубокой переработки. «Мы знаем реалии рыбацкой жизни и понимаем, что на рынке выживают эффективные компании. Поэтому будущее – за глубокой рыбопереработкой. Это позволяет загружать производства круглый год и обеспечивать занятость местного населения. А для нас это очень важные вопросы, – отметил учредитель ООО «Рыболовецкая артель “Гера”». – У нас уже действует цех глубокой рыбопереработки, в стадии завершения строительства и модернизации еще 2 завода. Поэтому нам важно искать новые рынки сбыта. Надеемся, участие в брюссельской выставке поможет в этом».

Seafood Expo Global 2018 пройдет в Брюсселе с 24 по 26 апреля. В рамках национального стенда России достижения отрасли продемонстрируют ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия из различных регионов страны.

Fishnews
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