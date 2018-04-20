20 апреля 2018 года

Дмитрий Медведев посетит завод «Норебо» и обсудит вопросы рыбопереработки

В совещании по вопросам рыбопереработки, которое проведет в Мурманской области председатель правительства Дмитрий Медведев, примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, руководители профильных ведомств, отраслевых объединений и предприятий.

Напомним, что 20 апреля в Мурманской области глава правительства РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии рыбоперерабатывающей промышленности. На сайте правительства появился официальный анонс мероприятия, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявлено, что участвовать будут вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, руководители профильных ведомств, главы регионов, руководители отраслевых организаций и предприятий.

Также председатель правительства осмотрит рыбоперерабатывающую фабрику ООО «Рыбная компания "Полярное море+"» (группа «Норебо»).

Кроме того, в ходе поездки Дмитрий Медведев проведет встречу с губернатором Мариной Ковтун.

Fishnews