Новости
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий Медведев проведет совещание по рыбопереработке

Премьер-министр Дмитрий Медведев вновь соберет выездное совещание по вопросам рыбной отрасли. На этот раз мероприятие должно состояться в Мурманской области.

Предполагается, что глава Правительства РФ Дмитрий Медведев 20 апреля соберет в Мурманске совещание по рыбопереработке, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что в мероприятии примут участие министр сельского хозяйства Александр Ткачев, замминистра - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители рыбного бизнеса.

О прошлых встречах

Прошлую встречу с представителями рыбной промышленности из разных регионов премьер-министр провел в августе 2017 г. на Сахалине. В мероприятии участвовали вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, Илья Шестаков, главы целого ряда других федеральных ведомств, губернаторы прибрежных регионов, президент ВАРПЭ Герман Зверев, руководители региональных отраслевых объединений, главы компаний.

По итогам совещания Дмитрий Медведев дал поручения по механизму инвестиционных квот, федеральному госконтролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, работе региональных комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб, судостроению на Дальнем Востоке. Ряд задач был поставлен по важнейшему для отрасли вопросу – перезакреплению долей квот на новый период.

До этого совещание с широким кругом участников, посвященное рыбной отрасли, председатель правительства проводил в 2014 г. в Магадане. По итогам встречи премьер также дал ряд поручений.

Fishnews
НазадМетки: варпэдальний востокмурманскправительстворосрыболовствосахалинсудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Новый подход к участию в выставках – это игра на опережение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Инвестпроект как аргумент

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

От нового флота – к новым продуктам

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

Николай БОНДАРЕНКО

«Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

Все материалы

Крупным планом

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

На ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили краболовное судно для компании «Антей»

«Антей» принимает вызов

Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

Сертификация ответственного бизнеса

Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг. Юрий КОКОРЕВ

Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большое будущее

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.