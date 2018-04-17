17 апреля 2018 года

Дмитрий Медведев проведет совещание по рыбопереработке

Премьер-министр Дмитрий Медведев вновь соберет выездное совещание по вопросам рыбной отрасли. На этот раз мероприятие должно состояться в Мурманской области.

Предполагается, что глава Правительства РФ Дмитрий Медведев 20 апреля соберет в Мурманске совещание по рыбопереработке, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что в мероприятии примут участие министр сельского хозяйства Александр Ткачев, замминистра - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители рыбного бизнеса.

О прошлых встречах

Прошлую встречу с представителями рыбной промышленности из разных регионов премьер-министр провел в августе 2017 г. на Сахалине. В мероприятии участвовали вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, Илья Шестаков, главы целого ряда других федеральных ведомств, губернаторы прибрежных регионов, президент ВАРПЭ Герман Зверев, руководители региональных отраслевых объединений, главы компаний.

По итогам совещания Дмитрий Медведев дал поручения по механизму инвестиционных квот, федеральному госконтролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, работе региональных комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб, судостроению на Дальнем Востоке. Ряд задач был поставлен по важнейшему для отрасли вопросу – перезакреплению долей квот на новый период.

До этого совещание с широким кругом участников, посвященное рыбной отрасли, председатель правительства проводил в 2014 г. в Магадане. По итогам встречи премьер также дал ряд поручений.

Fishnews