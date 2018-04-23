23 апреля 2018 года

Россия расширит присутствие в Антарктике

С 2021 г. Россия увеличит численность зимовочного состава антарктической экспедиции до 125 человек и переведет одну из сезонных станций в круглогодичный режим.

План обеспечения деятельности Российской антарктической экспедиции и параметры ее работы в 2018 – 2022 гг. утверждены распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2018 г. № 699. Новый план является преемственным по отношению к аналогичному на 2013 – 2017 гг. и направлен на расширение присутствия страны в Антарктике, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Согласно документу, численность зимовочного состава Российской антарктической экспедиции (без экипажей морских и воздушных судов) будет составлять в 2018 – 2019 гг. 110 человек, а начиная с 2021 г. – 125 человек. Количество участников сезонного состава останется прежним – 120 человек.

Предусматривается, что с 2021 г. в число круглогодичных станций («Прогресс», «Мирный», «Восток», «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен») будет переведена еще одна – «Русская».

Эти решения приняты в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике» госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 гг.

Отметим, в апреле замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что рыбохозяйственные институты совместно с РАН разработают совместную программу по исследованиям Антарктики. В следующем году в бюджете на эти цели планируется заложить более 600 млн рублей.

Fishnews