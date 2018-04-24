24 апреля 2018 года

РРПК презентовала проект завода главе Приморья

«Русская рыбопромышленная компания» представила врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко проект перерабатывающего завода в ТОР «Надеждинская». Планируется, что предприятие будет производить 25 тыс. тонн филе минтая ежегодно.

Генеральный директор ООО «Русская рыбопромышленная компания» Андрей Тетеркин отметил, что в крае зарегистрированы две из четырех компаний холдинга. «Компания вкладывает немалые средства в обновление флота, инвестирует в береговую инфраструктуру. Мы заинтересованы в размещении наших производств на территории региона», – подчеркнул Андрей Тетеркин.

Холдинг планирует построить под инвестквоты завод по производству филе минтая и семь супертраулеров. В этот проект РРПК намерена вложить почти 700 млн долларов до 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«Береговой завод планируется построить на территории опережающего развития «Надеждинская». Там же будут зарегистрированы и траулеры», – рассказал Андрей Тетеркин. Он добавил, что компания является одной из ведущих в России по добыче минтая.

Кроме того, совместно с Владивостокским морским рыбным портом РРПК участвует в реализации проекта по строительству холодильника.

Врио губернатора Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что в Приморье сегодня необходимо создавать современную мощную базу по добыче и переработке. «Для этого у вас есть и желание, и возможности. Мы, в свою очередь, окажем необходимую поддержку», – заявил глава региона.

Fishnews