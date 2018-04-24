24 апреля 2018 года

ВАРПЭ выступит против возврата к крабовым аукционам на заседании правкомиссии

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий серьезно готовится к обсуждению вопроса крабовых аукционов на заседании Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. У рыбацкого сообщества есть необходимые расчеты, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Риски возврата к аукционам в качестве основного механизма определения права на добычу водных биоресурсов обсудили участники круглого стола, который организовала «Российская газета». Участвовали представители рыбной промышленности, экономисты, политологи, общественные деятели, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент ВАРПЭ, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Герман Зверев рассказал об итогах совещания, которое провел в Мурманской области 20 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев. 26 апреля на заседании Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (Герман Зверев входит в ее состав), возможно, будет представлена позиция Минсельхоза России о возврате к крабовым аукционам. В полученных членами комиссии материалах отсутствуют расчеты Минсельхоза в этой части, сообщил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что такие расчеты могут быть розданы на самом заседании.

Герман Зверев напомнил, что уже предлагалось несколько вариантов. Сначала авторы «крабовой инициативы» выступили за то, чтобы право на добычу всего объема крабов определялось по итогам аукционов. Позднее было предложено использовать соотношение: право на добычу 40% от ОДУ крабов устанавливается по «историческому принципу», 40% - по результатам аукционов, 20% - инвестиционные квоты. Затем позиция вновь изменилась: предложено выставить 40% от общего объема общих допустимых уловов на аукцион, «упаковав» в конкурсную документацию обязательства по строительству рыбопромысловых судов.

Герман Зверев подчеркнул, что рыбацкие объединения готовятся к заседанию. «Мы достаточно серьезно готовимся, понимаем, что нужно отрасли. У нас есть расчеты, мы проанализировали все возможные варианты, которые предлагаются, и готовы эти варианты обсуждать», – заявил руководитель Всероссийской ассоциации.

Он отметил, что рыбацкое сообщество не возражает против открытого, аргументированного и честного обсуждения вопроса о том, как должны распределяться общенациональные природные ресурсы. Однако беспокоит, когда появляются люди, которые говорят, что «вся отрасль не права, наука ничего не смыслит» и только у них есть рецепт по исправлению ситуации. «Был такой академик Лысенко, печально известный. Он тоже предлагал чудодейственные рецепты, обманывал руководителей страны, голову им морочил несбыточными обещаниями, а все закончилось откатом отечественной агробиологии и отечественного сельского хозяйства на обочину научного прогресса и мировой экономики», – провел аналогию глава ассоциации.

Fishnews