23 апреля 2018 года

Совещание у Дмитрия Медведева: О переработке, квотах и других вопросах

Встречу по развитию рыбоперерабатывающей промышленности провел в Мурманской области премьер Дмитрий Медведев. На совещании были подняты самые разные темы – о квотах, реализации инвестиционных проектов, налоговом регулировании, кадрах.

Регионы должны поддержать инвестпроекты

В числе ключевых механизмов, которые, по мнению властей, помогут в развитии переработки на берегу и на судах, - квоты вылова на инвестиционные цели . «Речь идет о том, чтобы приоритет на вылов рыбы и других водных биоресурсов получали те предприятия, которые готовы инвестировать в развитие переработки. Я считаю, что эта идея была абсолютно правильной, - заявил Дмитрий Медведев. - Причем как на берегу, так и на рыболовецких судах нового типа, где можно проводить обработку улова. Это, безусловно, повышает качество рыбной продукции, сроки хранения. И это уже совершенно другие, современные требования».

Кратное увеличение доли рыбопродукции с высокой добавленной стоимостью – одна из основополагающих задач инвестиционных квот, подчеркнул руководитель Росрыболовства. «Мы предусмотрели как раз и строительство судов с безотходным производством, которые смогут производить и филе, и фарш», - напомнил Илья Шестаков.

По его словам, после заявленного выхода флота и береговых заводов на полную мощность (предусмотрено к 2025 г.) ожидается существенный перелом в сложившейся сырьевой модели.

«В части минтая и сельди доля продукции с высокой добавленной стоимостью должна составить не менее 50%, что означает более чем трехкратный рост производства по сравнению с 2017 годом, а в Северном бассейне – по атлантической треске и пикше с учетом потенциала новых мощностей, мы считаем, доля переработанной продукции может достичь 80–90%», - цитирует главу агентства пресс-служба правительства.

В Росрыболовстве уже не раз подчеркивали: нужно сохранить концепцию создания современных производств. Принципиально важно выдержать сроки и качество строительства объектов, отметил Илья Шестаков на совещании у премьера. Для того чтобы отслеживать реализацию проектов, создана специальная комиссия под руководством Минпромторга.

Глава Росрыболовства попросил Дмитрия Медведева дать поручение руководителям прибрежных регионов о поддержке инвесторов. «Это касается и вопросов своевременной регистрации, подключения к энергосетям, и других инфраструктурных проблем, которые, к сожалению, у этих предприятий возникают или могут возникать при строительстве данных объектов», - обрисовал ситуацию Илья Шестаков.

Напомним, что законодательство предусматривает целый ряд требований к реализации инвестиционных проектов. Например, береговой завод надо строить в прибрежном регионе, территория которого прилегает к рыбохозяйственном бассейну, где предоставляется право на промысел. Строительство объекта инвестиций (судна или завода) должно быть начато не раньше 2016 г., есть требования по новизне оборудования, локализации при постройке флота и т.д.

Распределение квот обсудят на правкомиссии

На совещании была понята важнейшая для отрасли тема – о стабильности системы предоставления прав на вылов. О важности сохранения исторического принципа заявил исполнительный директор Архангельского тралового флота (АТФ) Сергей Несветов. Премьер-министр, как рассказали Fishnews участники совещания, отметил, что потрясений здесь быть не должно. Вопрос распределения квот на новый период планируется рассмотреть на заседании профильной правкомиссии 26 апреля.

Глава правительства, говоря об инвестквотах, сообщил, что предполагается провести заявительную кампанию по распределению квот на вылов крабов. «Рассчитываем, что благодаря этому у нас появятся еще и краболовные суда. Проект постановления правительства в настоящий момент готовится Минсельхозом», - рассказал Дмитрий Медведев.

Переработку хотят поддержать за счет льгот

Глава Росрыболовства подтвердил планы по изменению системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Преференции здесь предполагаются для тех, кто развивает переработку, а также тех, кто поставляет продукцию на внутренний рынок.

«Важным инструментом поддержки глубокой переработки на берегу может стать предлагаемый и уточненный механизм сбора за пользование объектами ВБР, сейчас мы его прорабатываем, возможность предоставления льготы за пользование объектами ВБР тем пользователям квот, кто поставляет продукцию на внутренний рынок или – высокой степени переработки – на экспорт», - уточнил Илья Шестаков.

Для того чтобы не возникали недобросовестные схемы, проработано администрирование с ФТС, рассказал глава Росрыболовства. «И, конечно, правомерность использования этой льготы будут подтверждать данные в рамках электронной ветеринарной сертификации . Здесь мы сможем отслеживать полностью прохождение продукции по внутреннему рынку», - заявил Илья Шестаков.

Отдельное внимание - оборудованию

Росрыболовство и Минпромторг могут разработать практический план локализации производства оборудования для отрасли в России. С просьбой дать такое поручение к премьеру обратился Илья Шестаков. Технологическое вооружение – в числе приоритетных вопросов, которые нужно решить для развития переработки, заявил глава федерального агентства. Сегодня наиболее современные высокопроизводительные и эффективные виды рыбоперерабатывающего оборудования закупаются за рубежом, степень локализации очень низка.

«Вопрос достаточно важный. Мы считаем, что с учетом тех объемов, которые сейчас будут запрашиваться со стороны компаний при строительстве, необходимы процессы локализации данного производства по оборудованию здесь, в Российской Федерации. В связи с этим прошу поручить нам совместно с Минпромторгом разработать практический план локализации на территории нашей страны», - обратился к главе правительства замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства.

Малому флоту – специальные меры

На отдельных бассейнах нужно предусмотреть специальные меры по поддержке строительства малого флота, заявил Илья Шестаков. «У нас в Азово-Черноморском, Каспийском бассейнах, к сожалению, флот устаревает, и применение механизма инвестиционных квот там невозможно», - обратил внимание глава Росрыболовства.

Вопрос, по его словам, уже обсуждался с Министерством промышленности и торговли. Программа может составить порядка 500-600 млн рублей. Имеющихся мер, в частности субсидирования процентной ставки, явно недостаточно, поэтому нужно разрабатывать новые механизмы компенсации капитальных затрат при строительстве маломерных судов, подчеркнул руководитель ведомства. Ранее глава Росрыболовства уже заявлял о необходимости такой программы на мартовской коллегии .

На совещании выступили главы прибрежных регионов – губернатор Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Карелии Артур Парфенчиков, руководство отраслевых объединений, федеральных ведомств. Участвовали во встрече курирующий рыбное хозяйство вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Минсельхоза Александр Ткачев. Говорилось о мерах поддержки береговой переработки, отраслевом образовании, вопросах логистики, аквакультуры. С рядом предложений выступил президент ВАРПЭ Герман Зверев, в частности – по электронной ветеринарной сертификации.

Fishnews