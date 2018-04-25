25 апреля 2018 года

Россия и Финляндия будут сообща управлять «пограничными» запасами

Представители России и Финляндии договорились об укреплении сотрудничества в управлении промыслом и исследованиях трансграничных популяций рыб. Для этого предполагается создать совместную рабочую группу.

Меморандум о взаимопонимании в области развития, мониторинга и научных исследований в сфере рыбного хозяйства в пограничных водных системах России и Финляндии подписали на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 в Брюсселе. Подписи под документом поставили представители Росрыболовства и Министерство сельского хозяйства и лесоводства республики, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт правительства Финляндии.

«Популяции рыбы в трансграничных водах долгое время считались зоной ответственности российско-финской комиссии по трансграничным водам, - подчеркнула постоянный секретарь министерства Яана Хусу-Каллио. - Однако теперь мы нацелены на комплексный подход к трансграничному рыболовству».

Стороны намерены создать совместную рабочую группу. Она будет заниматься вопросами управления промыслом, защиты и изучения общих популяций рыбы.

В настоящее время в приграничных районах естественные популяции рыбы (в том числе форели и озерного лосося) существуют в почти 20 речных бассейнах. Важное рыбохозяйственное значение имеют регион Оуланка (на севере Финляндии), реки Тулома, озерно-речная система Вуокса и малые реки, впадающие в Выборгский залив.

Fishnews