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Река Вуокса. Фото из «Википедии»

Россия и Финляндия будут сообща управлять «пограничными» запасами

Представители России и Финляндии договорились об укреплении сотрудничества в управлении промыслом и исследованиях трансграничных популяций рыб. Для этого предполагается создать совместную рабочую группу.

Меморандум о взаимопонимании в области развития, мониторинга и научных исследований в сфере рыбного хозяйства в пограничных водных системах России и Финляндии подписали на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 в Брюсселе. Подписи под документом поставили представители Росрыболовства и Министерство сельского хозяйства и лесоводства республики, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт правительства Финляндии.

«Популяции рыбы в трансграничных водах долгое время считались зоной ответственности российско-финской комиссии по трансграничным водам, - подчеркнула постоянный секретарь министерства Яана Хусу-Каллио. - Однако теперь мы нацелены на комплексный подход к трансграничному рыболовству».

Стороны намерены создать совместную рабочую группу. Она будет заниматься вопросами управления промыслом, защиты и изучения общих популяций рыбы.

В настоящее время в приграничных районах естественные популяции рыбы (в том числе форели и озерного лосося) существуют в почти 20 речных бассейнах. Важное рыбохозяйственное значение имеют регион Оуланка (на севере Финляндии), реки Тулома, озерно-речная система Вуокса и малые реки, впадающие в Выборгский залив.

Fishnews
НазадМетки: выставкаправительстворосрыболовствофорель
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