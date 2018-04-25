25 апреля 2018 года

Снежный краб на севере обгоняет камчатского

Квота на вылов краба-стригуна опилио в Баренцевом море на будущий год может вырасти в два раза. По мнению науки, возможный объем изъятия этого вида в ближайшие три-пять лет составит до 40 тыс. тонн.

О благополучном состоянии запасов краба-стригуна опилио в Баренцевом море, позволяющем рассчитывать на увеличение ОДУ, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал в беседе с журналистами на площадке выставки Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе.

Глава федерального агентства отметил большую совместную работу с Норвегией по предотвращению доступа судов других стран к этим ресурсам. «Мы приложили очень много совместных усилий для того чтобы на снежного краба не могли претендовать те страны, которые к нему не имеют никакого отношения. Таким образом, мы определили, что использование этого ресурса может быть либо российскими, либо норвежскими судами», - заявил Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в текущем году Росрыболовство планирует провести дополнительные исследования запасов краба-стригуна опилио в этом районе. «У нас есть понимание, что рост запаса идет очень быстрыми темпами. В настоящее время уже по запасу он находится выше, чем камчатский краб. Предположительные цифры, которые могут быть установлены на следующий год, – это увеличение квоты не менее чем в два раза. И в целом ученые говорят о том, что возможный объем изъятия на ближайшие три-пять лет может достичь 40 тыс. тонн», – рассказал Илья Шестаков.

Напомним, что на крупнейшей отраслевой выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 представлены компании из 79 стран мира. Российская рыбная отрасль представлена в рамках национального стенда. В числе экспонентов – Южно-Курильский рыбокомбинат, ГК «ФОР», «Русская рыбопромышленная компания», ГК «Ф.Э.С.Т», Находкинская база активного морского рыболовства, «Норебо», «Сириус», рыболовецкая артель «Иня», «Дикий Улов», «Русская рыбная фактория». Оператор национального стенда – компания Expo Solution Group. Fishnews – ее генеральный информационный партнер.

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