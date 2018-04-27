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Руководитель департамента международного сотрудничества Приморья Алексей СТАРИЧКОВ

Японским инвесторам помогут вкладываться в российский Дальний Восток

Во Владивостоке презентовали российско-японскую инвестиционную Платформу для поддержки проектов, реализуемых в рамках свободного порта и ТОРов. По информации японской стороны, уже есть заявки на вложения в рыбопереработку.

Презентация платформы прошла 26 апреля в ДВФУ. Как сообщает корреспондент Fishnews, в мероприятии участвовали представители Японского банка для международного сотрудничества (JBIC), Фонда развития Дальнего Востока, генконсульств Японии и России и администрации Приморского края.

Руководитель регионального департамента международного сотрудничества Алексей Старичков напомнил о плане сотрудничества по восьми направлениям, который предложили президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «И каждый из этих пунктов может и уже реализуется во Владивостоке и Приморье», – заявил руководитель департамента. Он выразил уверенность, что большой опыт Банка Японии (JBIC), поддержка со стороны Российского фонда прямых инвестиций, Фонда развития Дальнего Востока и Минвостокразвития позволит успешно продолжить реализацию проектов.

Заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Миягава Киёми отметил, что один из ключевых пунктов меморандума о сотрудничестве между двумя странами - развитие новых отраслей и экспортной базы российского Дальнего Востока. «Целью создания Платформы является продвижение японских компаний в территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Я надеюсь, что Платформа сможет достигнуть определенного прогресса перед проведением очередного экономического форума. Я надеюсь на большое и яркое будущее предстоящего проекта», - сказал представитель консульства.

«Мы уже сейчас готовы к инвестициям и продвижению проектов на Дальнем Востоке», – заявил руководитель группы по энергетике и природным ресурсам Японии Ямада Масааки. По его словам, уже получены первые заявки на финансирование в сферах деревообработки, рыбообработки и строительства.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко назвал создание платформы своевременным шагом. «Мы заинтересованы в реализации эффективных бизнес-проектов совместно с ближайшими соседями и друзьями на территории города и Приморского края», - заверил мэр.

Платформа займется работой с потенциальными японскими инвесторами, подготовкой инвестиционных предложений с учетом возможностей режимов ТОР и СПВ, сотрудничеством с российским операторами проектов, контролирующими структурами. Также новая организация займется координацией с органами местного самоуправления и наблюдением за ходом реализации инвестпроектов.

Fishnews


  • Руководитель департамента международного сотрудничества Приморья Алексей СТАРИЧКОВ
  • Заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Миягава КИЁМИ
  • Руководитель группы по энергетике и природным ресурсам Японии Ямада МАСААКИ
  • Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО
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