27 апреля 2018 года

Константин Коробков: Спрос на скумбрию и иваси будет расти

Выставка в Брюсселе показала сохраняющийся спрос не только на традиционную продукцию Южно-Курильского рыбокомбината вроде минтая и трески, но и на сравнительно новые объекты промысла – скумбрию и иваси. «Мы делаем все для того, чтобы быть на рынке с этим продуктом», – заверил гендиректор компании Константин Коробков.

На открытии объединенной российской экспозиции в рамках Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 стенд Южно-Курильского рыбокомбината посетил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в сопровождении посла России в Бельгии Александра Токовинина и постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова. Дипломатов в первую очередь интересовали вопросы логистики: каким образом доставляются уловы, как происходит транспортировка готовой продукции с Курил в материковую часть страны или на экспорт.

Такой интерес неслучаен: ровно год назад на выставке в Брюсселе компания рассказала о запуске логистического проекта контейнерных перевозок с Южных Курил. «За прошлый год мы вывезли с помощью контейнерного сервиса совместно с компанией «Камчатка Лайнс» порядка 6 тыс. тонн. Это был, скажем так, тестовый режим. В этом году планируем как минимум удвоить объем», – рассказал корреспонденту Fishnews гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

С этой целью компания уже приобрела ричстакер – погрузчик, который позволит в четыре раза ускорить процедуру оборота контейнеров в порту и, как следствие, сократить время стоянки большого контейнеровоза.

В следующем году курильчане рассчитывают расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет рыбной муки и жира – после ввода в эксплуатацию строящегося мукомольного завода. «Пока мы только анонсируем этот продукт, – уточнил руководитель компании. – Мы сконцентрированы на улучшении качества продукции, которую делали всегда, на вопросах упаковки различного типа и, разумеется, на скорости доставки продукции, то есть снижении срока вылеживания складских запасов».

По мнению Константина Коробкова, наибольший интерес на выставке ощущается традиционно к продукции из минтая и трески, кроме того, уже второй год растет востребованность тихоокеанской скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). «Этот спрос мы прогнозировали, он будет только нарастать, соответственно, мы все делаем для того, чтобы тоже быть на рынке с этим продуктом», – пообещал генеральный директор компании.

В Брюсселе у представителей Южно-Курильского рыбокомбината намечен ряд встреч и с покупателями продукции, и с партнерами по логистическому проекту, и с поставщиками оборудования. «У нас запланированы здесь переговоры с теми, кому мы в прошлом году поставляли продукцию, для того чтобы, скажем так, подвести некоторые итоги и сделать выводы. Они уже по большому счету сделаны. Сейчас, по сути, будет идти работа по выработке решений, которые позволят оптимизировать эти процессы уже в 2018 году», – подытожил Константин Коробков.

Напомним, что на крупнейшей отраслевой выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 собрались компании из 79 стран мира. Российская рыбная отрасль представлена в рамках национального стенда. В числе экспонентов – Южно-Курильский рыбокомбинат, ГК «ФОР», «Русская рыбопромышленная компания», ГК «Ф.Э.С.Т», Находкинская база активного морского рыболовства, «Норебо», «Сириус», рыболовецкая артель «Иня», «Дикий Улов», «Русская рыбная фактория». Оператор национального стенда – компания Expo Solution Group. Fishnews – ее генеральный информационный партнер.

Fishnews