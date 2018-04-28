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Главный государственный инспектор ГИМС Приморского края Леонид МАКОВЕЦКИЙ

«Глобальное закрытие» акватории на время ВЭФ не планируется

В нынешнем году во Владивостоке пройдут два новых мероприятия, во время которых близлежащую акваторию частично закроют для судоходства. Это Международный дальневосточный морской салон в июле и парусная регата ВЭФ в сентябре.

Первый Международный дальневосточный морской салон пройдет в столице Приморья с 25 по 28 июля. Место этой выставки до конца не утверждено, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам края Леонид Маковецкий на встрече с владельцами баз-стоянок для маломерного флота Владивостока. «По последней информации, это будет бухта Аякс, хотя не исключено, что переиграют, возможно, на Золотой Рог», – отметил представитель ГИМС.

Морской салон c 2003 г. традиционно проходит в Санкт-Петербурге, однако сейчас обсуждается возможность сделать Владивосток не разовым, а постоянным местом его проведения, сообщает корреспондент Fishnews. По словам Леонида Маковецкого, предлагается в четные годы организовывать салон в столице Приморья, а в нечетные – по-прежнему в городе на Неве.

Параллельно с ВЭФ-2018 с 1 августа по 8 сентября пройдет Первая международная дальневосточная регата учебных парусников (SCF Far East Tall Ships Regatta 2018). На нее уже заявилось много участников, это большие парусные суда типа «Паллады», отметил представитель ГИМС.

Планируется, что суда-участники встретятся в одной точке в Японском море и вместе придут во Владивосток. Здесь их разместят в парусной «деревне», – у причальной линии от морского вокзала до моста через бухту Золотой Рог. Во Владивостоке парусники задействуют в большом количестве различных мероприятий. Также предполагается, что суда будут открыты для посещения как участникам ВЭФ, так и обычным гражданам. Поэтому в целях безопасности часть ближайшей акватории тоже закроют для судоходства. «Однако глобального перекрытия акватории во время саммита не будет, ограничения коснутся только отдельных участков», – подчеркнул Леонид Маковецкий.

Fishnews
НазадМетки: владивостоквыставка
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