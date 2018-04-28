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Росрыболовство подвело промежуточные итоги заявительной кампании

Росрыболовство подвело промежуточные итоги заявительной кампании

По состоянию на 26 апреля, в Росрыболовство поступило 3 825 заявок на заключение договоров о закреплении долей квот на новый период. Ход заявочной кампании обсудили на совещании, которое провел замминистра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Из общего количества поступивших заявок по Дальневосточному бассейну зарегистрировано 2470 обращений, по Северному – 506, по Западному – 474, по Волго-Каспийскому бассейну – 337 и по Азово-Черноморскому – 12.

Начальник управления организации рыболовства Андрей Космин доложил, что рабочая группа Росрыболовства, сформированная из сотрудников структурных подразделений ведомства и усиленная подведомственными учреждениями, действует эффективно, с соблюдением всех установленных регламентов. При этом до окончания приема документов на перезаключение договоров осталось всего несколько рабочих дней – заявочная кампания завершается 10 мая.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, Илья Шестаков обратил внимание, что кампания по заключению договоров о закреплении долей на следующий 15-летний период – приоритетная задача агентства в 2018 г., нужно приложить максимальные усилия для ее эффективной реализации, соблюдая при этом прозрачность процедуры. «Необходимо действовать строго в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами, при этом подходить рационально к решению возникающих проблем. От того, как мы проведем совместную с рыбаками и регионами работу, зависит экономическое благополучие отрасли. В том числе инвестиционные возможности пользователей, на которые сейчас мы рассчитываем, запустив программу инвестиционных квот и реализуя другие проекты в области модернизации рыбопромышленного комплекса», – подчеркнул глава ФАР.

«Поправками в отраслевой закон, принятыми в 2016 году, увеличен срок закрепления долей квот на вылов водных биоресурсов с 10 лет до 15 лет. Изменения направлены на расширение горизонта планирования пользователей для осуществления «длинных» инвестиций в развитие бизнеса и рыбохозяйственной инфраструктуры в целом», – отметили в пресс-службе.

Fishnews
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