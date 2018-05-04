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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Наука предложила допустимый улов для Дальнего Востока

Общественные слушания материалов общего допустимого улова для Дальневосточного бассейна на 2019 г. прошли в ТИНРО-Центре. По сравнению с 2018-м, ОДУ рекомендовали снизить на 24 тыс. тонн. В целом ситуацию с рыбными запасами ученые характеризуют как стабильную и благоприятную для рыболовства.

Прошлые уловы и будущие лимиты

Материалы ОДУ представил начальник отдела бассейновых промысловых прогнозов и управления промыслами института Александр Золотов. Были также подведены итоги за прошлый год.

В 2017 г. рыбаки Дальнего Востока обеспечили 79,4% общероссийского вылова, в последнее десятилетие это обычный показатель для промысла. За прошлый год в бассейне было освоено в целом (включая «неодуемые» объекты) 3 млн 115 тыс. тонн (69,5% от рекомендованных объемов). При этом более половины улова - 1 млн 745 тыс. тонн - составил минтай. Сельди добыто 378 тыс. тонн, лососей – 363 тыс. тонн, трески – 105 тыс. тонн, наваги — 44 тыс. тонн, бычков — 36 тыс. тонн, терпугов — 27 тыс. тонн, макрурусов — 25 тыс. тонн, палтусов — 14 тыс. тонн, кальмара — 87 тыс. тонн, крабов — 67 тыс. тонн, креветок — 18 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2019 г. ученые рекомендуют к вылову 2 млн 711,8 тыс. тонн «одуемых» объектов. 66% от этого объема составляет минтай - 1 млн 787 тыс. тонн.

Берингово море

В Западно-Беринговоморской зоне специалисты предлагают освоить 496,1 тыс. тонн «одуемых». Из них минтая – 399,8 тыс. тонн (+7 тыс. тонн к уровню 2018 г.), трески — 66,3 тыс. тонн (+16,5 тыс. тонн), макрурусов – 18 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн), палтусов — 4,6 тыс. тонн (+0,21 тыс. тонн по черному палтусу), крабов – 5 тыс. тонн (-1,21 тыс. тонн по стригуну опилио).

В Карагинской подзоне к изъятию рекомендовано 107,3 тыс. тонн. Основу предполагаемых уловов составляет корфо-карагинская (олюторская) сельдь — 45,4 тыс. тонн (-2,7 тыс. тонн). Трески предлагается выловить 18,9 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн), минтая — 12,6 тыс. тонн (+3,7 тыс. тонн), наваги — 16 тыс. тонн. Александр Золотов отметил, что впервые за пять лет ученые зафиксировали увеличение биомассы минтая в этом районе: популяция выходит из депрессивного состояния.

В Петропавловско-Командорской подзоне предлагается установить суммарный ОДУ в размере 130,4 тыс. тонн. В этом районе минтай является доминирующим промысловым объектом, его рекомендуют выловить 79,1 тыс. тонн (-8,1 тыс. тонн). Трески, про мнению науки, можно изъять 15 тыс. тонн (+1,8 тыс. тонн), кальмаров — тоже 15 тыс. тонн, камбал — 9,9 тыс. тонн (-0,8 тыс. тонн), терпугов — 5,1 тыс. тонн (+0,9 тыс. тонн).

Курилы

В Северо-Курильской зоне ОДУ предлагается установить в 248,2 тыс. тонн. Доля минтая должна составить 97,9 тыс. тонн (-9,9 тыс. тонн), кальмаров – 85 тыс. тонн, трески – 11,9 тыс. тонн (- 2,8 тыс. тонн), терпугов - 12,8 тыс. тонн (-1,7 тыс. тонн), макрурусов – 10 тыс. тонн, гребешков — 10,5 тыс. тонн, камбал – 5,25 тыс. тонн.

В Южно-Курильской зоне ученые рекомендуют добыть в будущем году 145,8 тыс. тонн «одуемых», из них минтая — 104,4 тыс. тонн (+10,5 тыс. тонн), кальмара — 10 тыс. тонн, трески — 7 тыс. тонн, морских ежей — 6,1 тыс. тонн, макрурусов — 5 тыс. тонн, наваги — 3,2 тыс. тонн.

Охотское море

В Северо-Охотоморской подзоне предложено установить ОДУ в 628,4 тыс. тонн. Из них минтая – 347,1 тыс. тонн (-0,9 тыс. тонн), сельди – 236 тыс. тонн (-40 тыс. тонн), крабов – 26,8 тыс. тонн (-346 тонн равношипого краба, +2,9 тыс. тонн стригуна опилио), палтусов — 6,5 тыс. тонн (-253 тонны), трубачей — 5,7 тыс. тонн.

В Западно-Камчатской подзоне ОДУ рекомендован в объеме 409,9 тыс. тонн, из которых на долю минтая приходится 347,1 тыс. тонн (-0,9 тыс. тонн). Камбал ученые предлагают добыть 22,9 тыс. тонн (-0,6 тыс. тонн), наваги — 15,1 тыс. тонн, крабов — 16 тыс. тонн (-632 тонны краба синего, +1,2 тыс. тонны камчатского).

В Камчатско-Курильской подзоне, по мнению специалистов, можно поймать 342,7 тыс. тонн «одуемых». Минтая - 269,8 тыс. тонн (-0,2 тыс. тонн), камбал — 27,6 тыс. тонн (-2,9 тыс. тонн), наваги - 14,8 тыс. тонн, трески — 12,2 тыс. тонн (+1,1 тыс. тонн), крабов — 7,9 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн камчатского, -2,6 тыс. тонн стригуна бэрди), палтусов – 2,8 тыс. тонн.

В Восточно-Сахалинской подзоне общий ОДУ предложен в размере 130,1 тыс. тонн, в этом объеме минтай составляет 107,2 тыс. тонн, крабы — 9,4 тыс. тонн (-436 тонн ангулятуса), навага — 4 тыс. тонн, кукумария — 3,1 тыс. тонн (+130 тонн), камбалы — 2,2 тыс. тонн.

Японское море

В Западно-Сахалинской подзоне к освоению рекомендуют 12,7 тыс. тонн, в том числе ОДУ трески – 3,6 тыс. тонн, креветок — 2,2 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн), минтая — 2 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн), кукумарии — 1,2 тыс. тонн, камбал — 1,1 тыс. тонн (+130 тонн), крабов – 0,88 тыс. тонн (+80 тонн).

В подзоне Приморье южнее мыса Золотой ученые предлагают установить суммарный ОДУ в 35,6 тыс. тонн, из них на минтай приходится 13,5 тыс. тонн (+3,5 тыс. тонн), на крабов — 11,83 тыс. тонн (-1,5 тыс. тонн японского стригуна), на креветок — 4,71 тыс. тонн (+0,23 тыс. тонн северной креветки, +0,26 тыс. тонн гребенчатой), на морских ежей — 1,33 тыс. тонн, на треску — 0,85 тыс. тонн.

Для подзоны Приморье севернее мыса Золотой рекомендуется ОДУ в объеме 8,3 тыс. тонн. Из них северной креветки — 2,1 тыс. тонн (-103 тонны), гребенчатой — 0,43 тыс. тонн (+45 тонн), краба-стригуна опилио — 1,57 тыс. тонн, стригуна японского — 1,22 тыс. тонн (+1,05 тыс. тонн), синего краба — 696 тонн (+96 тонн), трески — 0,85 тыс. тонн, минтая — 0,5 тыс. тонн.

Александр Золотов не стал останавливаться на ОДУ Чукотской зоны и Восточно-Сибирского моря, отметив, что объемы изъятия в этих районах небольшие, почти не меняются год от года и используются в основном представителями коренных народов.

Также был озвучен общий допустимый улов тихоокеанских лососей в ИЭЗ России. До 2015 г. он осваивался дрифтерными сетями, в том числе в рамках международных договоренностей. С 2016 г. этот вид промысла запрещен, однако ОДУ остался. Он не меняется на протяжении последних лет (22,5 тыс. тонн), но остается невостребованным из-за отсутствия альтернативных орудий лова.

Динамика ОДУ

Александр Золотов продемонстрировал, как изменился общий рекомендуемый ОДУ в различных районах по сравнению с уровнем текущего года. В 2019 г. наука советует увеличить объемы изъятия в Чукотской, Западно-Беринговоморской и Южно-Курильской зонах, а также Карагинской, Камчатско-Курильской, Западно-Сахалинской подзонах и подзоне Приморье. В то же время ОДУ планируется снизить в Северо-Курильской зоне, Петропавловско-Командорской, Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Восточно-Сахалинской подзонах.

В целом ОДУ для Дальневосточного бассейна на 2019 г. предлагается незначительно снизить по сравнению с нынешним - на 24 тыс. тонн. «Это говорит о том, что ситуация с ресурсами, в том числе такими важными, как минтай, сельдь, треска, камбалы, креветки, крабы, в целом стабильная и для рыболовства благоприятная», – подчеркнул докладчик.

Корректировки ОДУ-2018

Александр Золотов рассказал, что ОДУ-2018 предлагается скорректировать по ряду объектов в сторону увеличения. В частности, на 20 тыс. тонн – для трески, вылавливаемой в Чукотской и Западно-Беринговоморской зонах (после корректировки допустимый улов, таким образом, составит 80 тыс. тонн). Также на 564 тонны предлагается повысить лимит добычи синего краба в Западно-Беринговоморской зоне (после корректировки — 3 тыс. 562 тонны). Кроме того, прибавки возможны по крабам – синему, волосатому, стригунам опилио и красному – в подзоне Приморье. До 13 экземпляров предложено увеличить ОДУ косаток в Охотском море.

О трансграничных объектах

В ходе обсуждения была озвучена идея резко поднять ОДУ трансграничных видов в западной части Берингова моря, в частности минтая и трески. Комментируя это предложение, заместитель директора института Игорь Мельников отметил, что трансграничными в районе являются не только эти объекты.

«Многие промысловые объекты Берингова моря являются трансграничными видами, мигрирующими из восточной части моря. Есть такая точка зрения: эти ресурсы - американские, давайте, пока они в наших водах, мы их побольше поймаем и всем будет хорошо. Да, в этом году будет хорошо. А на следующий? Мы выловим всего палтуса, всю треску, которая к нам приходит. Объекты не вернутся в восточную часть и не воспроизведут новое поколение, – предостерег специалист. – Поэтому мы даем осторожные ОДУ. Рыбакам нужно ловить и десять, пятнадцать, двадцать лет, и запас должен сохраняться стабильным. Уже были предложения вывести из ОДУ западноберинговоморского минтая. Действительно, с минтаем меньше риска, чем с треской или палтусом, поскольку к нам приходит только 10% минтаевых запасов, но в основном это молодь. Уже многие годы наши запасы остаются стабильными, в том числе потому, что наш ОДУ хорошо продумывается».

Fishnews
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