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Украинское судно «ЯМК-0041» в Крыму. Фото «Пятого канала»

На задержание судна Украина ответила уголовным делом

В Киеве возбудили уголовное производство по факту задержания российскими пограничниками украинского рыболовного судна. Между тем экипаж российского сейнера «Норд» продолжает удерживаться на Украине. Постпред Республики Крым Георгий Мурадов призвал к жестким мерам для освобождения моряков.

Киевская «прокуратура Крыма» возбудила уголовное производство по факту задержания украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041». Об этом сообщает сайт «прокуратуры Автономной Республики Крым». Действия российских пограничников, задержавших добытчика, квалифицировали по части 2 статьи 146 УК и части 2 статьи 278 УК Украины (незаконное лишения свободы людей и захват морского судна по предварительному сговору группой лиц с применением оружия и угрозой применения насилия), сообщает корреспондент Fishnews.

Между тем постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в интервью РИА «Новости» рассказал некоторые подробности задержания российского сейнера «Норд» и его экипажа украинскими пограничниками в марте. Постпред отметил, что воды Азовского моря, где было остановлено судно, не делимитированы: существует лишь условная пятикилометровая граница территориальных вод, в которые заходить не принято. «Подчеркну: судно было в водах общего пользования, в 15 километрах от берега. Его пиратским образом захватили и отбуксировали в Бердянск», – заявил Георгий Мурадов.

Экипаж «Норда» (за исключением двух рыбаков, сумевших выехать через Белоруссию) до сих пор удерживается на Украине. Постпред призвал к жестким ответным мерам для освобождения российских рыбаков. Напомним, что необходимость ответных мер России обсуждались и ранее. В частности, этот вопрос поднимался на пленарном заседании Госдумы.

Fishnews
НазадМетки: уголовное дело
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