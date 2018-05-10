10 мая 2018 года

Росрыболовство развивает электронные услуги

Федеральное агентство по рыболовству планирует с 2019 г. обеспечить возможность дистанционной подачи заявок на получение документов о соответствии требованиям МКУБ. Такая функция будет предусмотрена на портале отраслевой системы мониторинга.

Новый интерфейс позволит подавать и обрабатывать заявки об освидетельствовании судов и судовладельцев на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Новинка уже доступна на портале ОСМ Росрыболовства для сотрудников ведомства и проходит доработку.

Сегодня для того, чтобы получить документ соответствия судна или судовладельца требованиям МКУБ, рыбаки должны подготовить заявку на бумажном носителе и привезти ее лично в один из филиалов экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ – Дальневосточного или Северного. В рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности Росрыболовство планирует сделать эту процедуру удаленной с 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Представители рыболовецких компаний уже начали регистрироваться на портале ОСМ, где можно формировать заявки на оформление разрешений для добычи водных биоресурсов, подавать статистическую и оперативную отчетность.

Портал ОСМ призван упростить работу рыбакам, рассказал в апрельском интервью газете «Fishnews Дайджест» начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) Артем Вилкин.

Fishnews