14 мая 2018 года

Иван Фетисов: Seafood Expo Russia уже знают в мире

В рамках брюссельской Seafood Expo Global / Seafood Processing Global представители Expo Solutions Group провели серию переговоров по участию компаний из ЕС, Аргентины, Мавритании, Эквадора, Маврикия и других стран в сентябрьской выставке в Санкт-Петербурге.

Российская экспозиция на крупнейшей отраслевой выставке в Брюсселе в этом году заслужила массу положительных отзывов и от компаний-экспонентов, и от посетителей. «Все, кто побывал на национальном стенде России, не только наши участники, отмечали высокий уровень организации. Всем все очень понравилось, народу было много», – сообщил корреспонденту Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

По его словам, в ходе переговоров с компанией-организатором Seafood Expo Global / Seafood Processing Global удалось выработать определенную стратегию по дополнительному привлечению аудитории на российский стенд в будущем году.

Еще одной приоритетной задачей на Брюссель было расширение круга зарубежных участников Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – Seafood Expo Russia, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября, поэтому деловая программа у сотрудников ESG выдалась крайне насыщенной.

«Продуктивный разговор у нас получился с таким гигантом, как Maersk. Для них наш рынок очень важен. Потом вместе с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым мы посетили стенд Marel, и в итоге мы с ними договорились вернуться к вопросу об установке рабочей линии на питерской выставке», – рассказал Иван Фетисов.

Технологический сектор Seafood Expo Russia уже выглядит весьма представительно. В Санкт-Петербурге будут широко представлены норвежские производители оборудования как для морских судов, так и для рыбопереработки – в общей сложности полтора десятка компаний. Крупный стенд разместит Исландия. Второй год подряд центральное место в экспозиции займет техника Baader.

«В Нидерландах 14 мая у нас будет встреча в торгпредстве с голландскими компаниями по оборудованию, а 25-26 мая – аналогичная презентация в Испании», – озвучил ближайшие планы гендиректор ESG.

Он обратил внимание на успех, которым пользовался в Брюсселе стенд российской площадки. «Сделать стенд самой выставки – это было правильное решение, – признал Иван Фетисов. – В результате мы окончательно договорились об участии в Санкт-Петербурге, например, с Мавританией, пригласили делегацию аргентинских компаний. Мои коллеги встречались с представителями Маврикия. Вот только что обсудили условия сотрудничества с экспортерами креветки из Эквадора».

Планируется, что Seafood Expo Russia в этом году вырастет вдвое. «Подход к участникам у нас остается неизменным, независимо от того оборудование это, логистические услуги или, скажем, банковский сектор. Если у компании есть продукт, интересный рыбакам, мы сможем собрать для него аудиторию. Самое главное, что нашу выставку уже знают в мире, а значит мы конкурентоспособны», – отметил руководитель Expo Solutions Group.

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