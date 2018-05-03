03 мая 2018 года

«Рыбные» поручения Дмитрия Медведева

По итогам совещания, состоявшегося 20 апреля в Мурманской области, глава Правительства Дмитрий Медведев дал целый ряд поручений – по механизмам распределения квот, развитию переработки, электронной ветсертификации и другим вопросам.

Напомним, что в совещании по развитию рыбоперерабатывающей промышленности участвовали вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Минсельхоза Александр Ткачев, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, руководство других федеральных ведомств, главы регионов, руководители отраслевых объединений.

О рыбопереработке и квотах

Целый блок поручений премьер дал по стимулированию рыбопереработки, сообщает корреспондент Fishnews. Для развития потенциала российской рыбоперерабатывающей промышленности могут предложить специальную концепцию. В том числе с мерами по продвижению отечественной рыбопродукции в России и за рубежом. Ответственные за подготовку – Минпромторг, Минсельхоз и другие заинтересованные федеральные ведомства с участием рыбохозяйственных союзов и ассоциаций.

Вновь власти вернулись и к теме применения ЕСХН для рыбопереработки. До 15 июня Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития должны представить в правительство предложения по этой и другим мерам поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса. В частности, предполагается задействовать механизм ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Министерство сельского хозяйства совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами должно предоставить в правительство предложения по изменению механизма распределения квот, а также по целесообразности перерасчета квот с учетом объемов переработки в России либо поставки на экспорт. Здесь также предусмотрено участие в обсуждении отраслевых объединений. Срок – до 4 июня 2018 г. Предложения должны быть рассмотрены на заседании профильной правкомиссии.

О ветеринарной сертификации

Острая для отрасли тема – введение электронной ветсертификации. Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Росрыболовству принять в полном объеме меры по переходу на оформление с 1 июля 2018 г. ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов в электронном виде. Доклад по этому вопросу в правительстве ждут до 5 июня. В выполнении поручения должны принять участие власти регионов.

О производстве оборудования

Илья Шестаков озвучил на совещании предложение о подготовке практического плана локализации производства оборудования для отрасли в России. Соответствующее поручение глава правительства дал Минсельхозу и Минпромторгу совместно с другими заинтересованными ведомствами. Предполагается, что дорожная карта будет внесена в кабмин до 4 июня.

Еще одно предложение, с которым выступил на совещании глава Росрыболовства, – по стимулам для строительства малого флота, ведь не везде есть возможность задействовать механизм инвестиционных квот. По поручению премьера, Минпромторг, Минсельхоз и Минфин должны до конца мая направить предложения по поддержке обновления малотоннажного флота, который используется в прибрежном рыболовстве. К выработке возможных мер должны быть привлечены отраслевые объединения.

О перевозках и рыбной торговле

Глава правительства также поручил ведомствам сформулировать предложения по установлению нормативных требований о том, чтобы подтверждалось соблюдение температурных условий при перевозке рыбы. Речь идет об использовании системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ряд поручений дан по вопросам реализации рыбопродукции. Так, Министерство сельского хозяйства РФ совместно с другими ведомствами должно проанализировать влияние поставок импортной консервированной рыбопродукции и представить в правительство предложения по повышению доли отечественного товара.

О работе пограничников

Вновь в протокол руководства страны попала тема государственного контроля в отрасли. Минэкономразвития, министр РФ Михаил Абызов и ФСБ должны проработать вопрос л целесообразности риск-ориентированного подхода при осуществлении госконтроля в области охраны морских биоресурсов. Схожее поручение глава правительства давал по итогам августовской встречи с представителями рыбной промышленности на Сахалине.

Об инвестиционных квотах

Одна из задач – в сфере реализации программы инвестиционных квот, запущенной в этом году. Руководству регионов рекомендовано обеспечить рыбоперерабатывающие заводы, которые будут построены под получение долей, необходимой инфраструктурой. Как отмечали участники совещания, это важная поддержка.

Fishnews