16 мая 2018 года

ВАРПЭ наблюдает за ходом заявительной кампании

Обеспечить прозрачность процесса перезакрепления долей квот призвано участие представителей отраслевых объединений. В ВАРПЭ будут проходить их ежедневные встречи, рассказал глава ассоциации Герман Зверев.

Предварительные итоги первого этапа заявительной кампании обсудили участники совещания, которое проводил 15 мая заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В мероприятии участвовал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

По состоянию на 10 мая в Росрыболовство поступило 4 836 заявок на перезаключение договоров о закреплении долей квот добычи. Из общего объема на долю Дальневосточного бассейна приходится 2 962 заявки, Северного – 549 заявок, Западного – 701 заявка. По Волжско-Каспийскому бассейну поступило 598 заявок, по Азово-Черноморскому – 26 обращений. До 24 мая все поданные заявки должны быть рассмотрены, а информация о выявленных замечаниях будет размещена на сайте Росрыболовства.

«Этап подачи заявок был организован в Росрыболовстве качественно, и от предприятий не поступало нареканий по поводу процедуры подачи заявок в агентство, – сообщил Fishnews Герман Зверев. – Сейчас второй, не менее ответственный, этап – обработка заявок и подготовка их к рассмотрению на комиссиях. Сложность в том, что необходимо исключить возможности внесения недобросовестными лицами недостоверной информации. Это требует скрупулезной и тщательной проверки документации».

На совещании под председательством Ильи Шестакова также обсуждалось участие утвержденных IV Съездом работников рыбохозяйственного комплекса РФ представителей в работе комиссий по рассмотрению заявок. По словам Германа Зверева, в соответствии с утвержденным регламентом в ВАРПЭ будут проходить ежедневные встречи утвержденных съездом представителей.

Как ожидается, на общем собрании ассоциации 24 мая заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук проинформирует участников собрания и приглашенных об итогах первого и второго этапов заявочной кампании.

Fishnews