14 мая 2018 года

Комиссии по квотам соберутся совсем скоро

Росрыболовство составило график заседаний комиссий по квотам добычи водных биоресурсов. Сейчас они будут смотреть, есть ли к заявкам замечания. Впоследствии пользователям дадут время устранить ошибки.

Заявки о закреплении доли квоты Росрыболовство принимало с 1 апреля по 10 мая. Согласно приказу ведомства, созданы специальные комиссии по квотам – для Дальневосточного (комиссия 1), Северного (комиссия 2), Западного, Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского, Западно- и Восточно-Сибирского, Байкальского бассейнов (комиссия 3).

Заседания Комиссии по квотам Дальневосточного бассейна состоятся 17, 18, 21, 22 и 23 мая, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Комиссия по квотам Западного, Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского, Западно- и Восточно-Сибирского и Байкальского бассейнов соберется 16, 18 и 21 мая. Заседания комиссий пройдут в Росрыболовстве.

Обеспечить прозрачность перезаключения договоров призвано участие наблюдателей от отраслевого сообщества. По комиссиям 2 и 3 это председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, президент Союза рыбопромышленников Запада Сергей Маслов и председатель правления Калининградского областного союза рыболовецких колхозов Олег Твердохлеб. По комиссии 1 – президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко. Регламент работы представителей некоммерческих организаций в период кампании по перезаключению договоров утвержден специальным приказом ВАРПЭ. Так, на нынешней стадии предусматривается оценка обоснованности замечаний и содействие в информировании предприятий о замечаниях.

Напомним, что на сайте Fishnews информация о кампании по перезаключению договоров собрана в рубрике «Квоты-2018».

Fishnews