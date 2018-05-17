17 мая 2018 года

Экипаж «Норда» собираются судить без их участия

Одно из дел против членов команды сейнера «Норд», скорее всего, будет слушаться без присутствия подсудимых, сообщил киевский адвокат Максим Могильницкий. Тем временем российский МИД добивается возвращения рыбаков, а ФСБ возбудила уголовное дело против капитана задержанного украинского судна.

«Дабы чего лишнего не сболтнули»

Апелляционному суду Донецкой области Украины предстоит рассмотреть административное дело о нарушении экипажем «Норда» порядка въезда на «временно оккупированную территорию» и выезда с нее. Об этом сообщил в своем «Фейсбук»-аккаунте адвокат российских моряков Максим Могильницкий из Киева. «Мы же, в рамках КУоАП, подали ходатайства о проведении слушаний в режиме видеоконференции», - написал Максим Могильницкий. По его словам, на практике в 99,9% случаев Апелляционный суд Донецкой области удовлетворяет подобные ходатайства, однако россиянам было отказано.

Адвокат обратил внимание, что суд расположен в Мариуполе, добраться куда можно исключительно через украинские блокпосты.

«Это невозможно сделать без удостоверения личности, - подчеркнул Максим Могильницкий. - Паспорта граждан РФ у наших моряков были изъяты. Забрать документы они смогут не ранее, чем 23-го мая сего года. Все это мы четко обосновали, но суд предпочел не удовлетворять ходатайства».

По словам адвоката, есть и другой вариант: перенести дату слушания, чтобы люди смогли забрать паспорта, спокойно приехать в суд и разобраться. Но и здесь суд не желает пойти навстречу, игнорируя даже самые веские доводы, рассказал Максим Могильницкий.

«Складывается впечатление, что суд намеренно создает условия для рассмотрения дела в отсутствии людей, дабы чего лишнего не сболтнули, - отметил он. - То есть процесс еще не начался, а непредвзятость суда уже под большим вопросом».

Российский МИД добивается возвращения рыбаков

Ситуацию вокруг экипажа «Норда» прокомментировала на брифинге 16 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«8 мая апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу адвокатов в отношении капитана Владимира Горбенко по мере пресечения, - рассказала она. - Как известно, двоим членам экипажа удалось 19 апреля покинуть Украину. Остальные семь моряков, которых под надуманным предлогом не пропустили украинские пограничники, по-прежнему находятся на территории этой страны. Силами посольства России в Киеве им обеспечены проживание и питание. Наши консулы находятся с ними в постоянном контакте. Продолжают свою работу адвокаты. Будем добиваться скорейшего возвращения наших моряков на Родину».

Против украинского капитана возбудили уголовное дело

Тем временем пресс-служба ФСБ России сообщила подробности задержания украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041». «Установлено, что украинскими моряками накануне в ИЭЗ России были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан», - говорится в пресс-релизе. Правоохранители отмечают, что добыча калкана с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа.

По информации ФСБ, в результате траления и выемки браконьерских сетевых порядков спасены и выпущены 161 камбала-калкан, 4 травяных краба и 3 катрана. «К сожалению, 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях», - рассказали в пресс-службе.

В отношении капитана судна - гражданина Украины Виктора Новицкого - возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК России («незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»). На «ЯМК-0041» наложен арест, отметили в ФСБ.

Ранее киевская «прокуратура Автономной Республики Крым» возбудила уголовное производство по факту задержания «ЯМК-0041».

Fishnews