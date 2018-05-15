15 мая 2018 года

По крабовым аукционам диалога не получилось

От совещания в Росрыболовстве рыбаки ждали, прежде всего, обсуждения с цифрами на руках экономической отдачи от крабовых аукционов и долгосрочных последствий такого шага для отрасли. Но никаких формул и расчетов регулятор снова не представил.

Цифры по крабам остались загадкой

Поручение обсудить целесообразность изменения механизма распределения квот добычи краба с участием отраслевых ассоциаций Минсельхоз получил по итогам апрельского заседания профильной правкомиссии . 14 мая в Росрыболовстве прошло совещание, куда пригласили представителей как бизнес-сообщества, так и Минэкономразвития, Минпромторга, Минвостокразвития, ФАС и других заинтересованных органов исполнительной власти.

Позицию ведомства изложил замглавы Росрыболовства Петр Савчук, который обратил внимание на низкую налоговую эффективность компаний, осваивающих крабовые квоты. Причем и о планируемом повышении ставки сбора за пользование ВБР , и об инвестиционных квотах по крабам говорилось как о предложениях, отвергнутых рыбаками, в результате чего федеральному агентству пришлось искать еще один вариант «для достижения поставленных государством задач».

У реализации высокорентабельных видов квот на вылов краба через аукционы, по словам чиновника, сразу два преимущества – в казну поступят деньги и повысится прозрачность. Попутно можно снизить браконьерство и предусмотреть для победителей торгов обязательные требования по строительству новых судов. Однако финансово-экономического обоснования аукционной модели на совещании регулятор так и не представил.

Чуть позже выяснилось, что с расчетами по крабовым аукционам, которые Росрыболовство разрабатывало для правительства, не смогли ознакомиться не только в рыбацких ассоциациях, но и в министерствах и ведомствах. Петр Савчук выразил удивление этим обстоятельством и пообещал разослать эти материалы, но уже после совещания.

Инвестиции под угрозой срыва

Зато свои расчеты показали рыбаки. Президент ВАРПЭ Герман Зверев озвучил основные выводы по итогам анализа бухгалтерской отчетности 93 предприятий, ведущих промысел краба. Сохранение исторического принципа с вмонтированными в него инвестквотами и корректировкой ставок сбора за ВБР, по словам руководителя ассоциации, в ближайшие 15 лет обеспечит отрасли более 155 млрд рублей инвестиций и 42-45 млрд рублей налоговых поступлений только за счет сбора. В то время как аукционный подход дает разовый доход государству, но обнуляет инвестиционные процессы. При этом оценки этого разового дохода, фигурировавшие в СМИ, различаются на порядок, но документально нигде не прописаны.

Герман Зверев также напомнил, что рыбацкое сообщество поддержало распространение механизма инвестквот на краба, а ВАРПЭ активно участвует в доработке соответствующих актов правительства. В рамках инвестпрограммы крабового промысла планируется построить до 40 новых судов и развивать береговую переработку.

С позицией всероссийского рыбацкого объединения согласился президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он отметил, что хотелось бы видеть четкую позицию Росрыболовства и Минсельхоза по механизму распределения крабовых квот, подкрепленную конкретными цифрами и ответами на вопросы, волнующие рыбаков, - например, о последствиях для предприятий отрасли.

По прогнозу ассоциации, уровень цен на крабовые квоты, достигнутый на майском аукционе в прошлом году , позволит выйти на окупаемость не ранее чем через восемь лет. Без учета динамики ОДУ и строительства или покупки новых судов, а также изменений ставки сбора – иначе этот срок растягивается далеко за десять лет. Платить столько, по мнению Александра Дуплякова, имело смысл лишь при условии, что эти квоты и дальше будут переходить по историческому принципу.

Странной для рыбаков выглядела и точка зрения на аукционы как на инструмент противодействия браконьерству. По словам исполнительного директора СЗРК Сергея Несветова, такая модель порождает браконьерство, а не борется с ним и в целом возвращает отрасль к ущербной бизнес-модели 1990-х с погоней за сиюминутной прибылью вместо заботы о долгосрочной эффективности.

Представители дальневосточных регионов рассказали о негативных социально-экономических последствиях, к которым приведет нарушение исторического принципа для прибрежных территорий, увязывающих инвестиционные планы рыбаков с региональными стратегиями развития. Серьезные опасения есть и у банков, кредитующих инвестиционные проекты предприятий рыбной отрасли. В частности, Сбербанк не скрывал, что в случае аукционов у ряда заемщиков возникнут проблемы, для компаний буду пересмотрены условия кредитования и в целом потребуется пересмотр рисков в отношении отрасли.

Аукционная модель ожидаемо встретила поддержку у Федеральной антимонопольной службы, но у других ведомств оптимизма оказалось гораздо меньше. И Минпромторг, который подчеркнул недопустимость расторжения заключенных или срыва готовящихся контрактов на постройку судов на российских заводах, и Минэкономразвития выразили горячее желание сначала увидеть расчеты всех сторон, а уже потом выносить суждение.

Разговора не вышло

В соответствии с поручением правкомиссии Минсельхоз должен был направить доклад по крабовым квотам в правительство до 15 мая. Но поскольку полноценного обсуждения на этот раз не получилось, участникам совещания было предложено собраться еще раз – уже после изучения финансово-экономических расчетов Росрыболовства – и уточнить позиции.

Фактически это была первая попытка диалога с рыбацким сообществом за полгода – с того момента, когда стало известно об идее крабовых аукционов , и она была не слишком похожа на диалог, прокомментировал итоги совещания председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий Пашов. «Мы все понимаем, что раньше компании работали в одних условиях, а сейчас ситуация изменилась, – отметил он. – Давайте вместе обсудим новые условия, никто не против. Все понимают интересы государства, цель-то у нас одна – это развитие отрасли, развитие страны. Давайте разговаривать».

«Есть ключевые игроки, которые могут представлять большую часть отрасли, и с ними обязательно надо вести диалог. Такого не происходит. И эта встреча ничего не изменила, мы опять же не услышали каких-то предложений от Росрыболовства», – заявил корреспонденту Fishnews Александр Дупляков.

Он указал, что претензии Росрыболовства к низкой налоговой отдаче предприятий не подтверждаются фактами. «Деятельность действительно прибыльная. Крабовый промысел – это 1,8% российского вылова и 17% выручки, что и отражается в финансовых показателях, том числе налоговых отчислениях, – уточнил президент АДК. – Что подразумевает регулятор под низкой налоговой нагрузкой на крабовиков? Она должна быть какая-то отдельная? Опять же, нет цифр – мы ничего не можем обсуждать. Надеемся, что через какое-то время нам все-таки предоставят эти расчеты и мы сможем с ними ознакомиться».

Совещание показало, что рыбацкое сообщество, как это уже было неоднократно заявлено, едино в своей оценке нововведений и их последствий, уверен Сергей Несветов: «Это не приведет ни к каким заявленным целям, а просто разрушит отрасль или, по крайней мере, отбросит ее назад на десятилетия. В этом все были едины, аукционы поддержал только представитель ФАС. Мне кажется, это должно лишний раз убедить Федеральное агентство по рыболовству, что аукционы – это не выход, и принимать такое решение ни в коем случае нельзя», – подчеркнул исполнительный директор СЗРК.

Планировалось, что 15 мая вопрос крабовых квот обсудят у помощника президента РФ Андрея Белоусова, однако совещание было отменено.

Fishnews