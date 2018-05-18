18 мая 2018 года

Что тревожит марифермеров

В столице Приморья состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам развития аквакультуры Дальнего Востока. Провел встречу по видеосвязи заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В обсуждении участвовали представители Приморского теруправления ведомства, марикультурного бизнеса, регионального департамента рыбного хозяйства, Минвостокразвития, Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, рыбохозяйственной науки, сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовство поддерживает инициативу по ООПТ

Говоря о проблемах с особо охраняемыми природными территориями, Василий Соколов отметил, что федеральное агентство подготовило письмо в Министерство природных ресурсов и экологии. В нем Росрыболовство выражает поддержку решения, которое предложила краевая администрация: поправок, разрешающих марикультуру на ООПТ. «Во-первых, мы объяснили, почему это поддерживаем. Во-вторых, предложили либо согласовать эти изменения со стороны Минприроды, либо, если у них есть какая-то озабоченность, провести обсуждения в открытом режиме», - рассказал замглавы ФАР.

Он добавил, что в Росрыболовстве продолжают работу с министерством по этому вопросу, хотя делать это зачастую весьма непросто. Неясна до сих пор и ситуация с границами памятников природы: непонятно, действительно ли на них находятся участки.

Василий Соколов также подчеркнул, что позиция ведомства не менялась: вне зависимости от развития ситуации, пока договоры на РВУ действуют, обе стороны должны выполнять свои обязательства по ним. В частности, территориальное управление должно актировать выпуски молоди.

«Меркурий» пока враждебен к аквафермерам

Руководитель ТУ Андрей Гинкель сообщил, что у марифермеров имеется ряд вопросов по ФГИС «Меркурий», которая оказалась не «заточена» под аквакультуру. Подробнее о проблемах с этой системой рассказала генеральный директор ООО «СиЛайф» Елена Губина. По ее словам, «Меркурий» не предусматривает многих моментов, связанных с продажей гидробионтов в живом виде. «Согласно требованиям Россельхознадзора, гидробионты сначала нужно посадить на передержку, потом отвезти на анализ, который занимает 5-7 дней. Кроме того, у ветеринарного ведомства есть другое, противоречащее требование: продукция, предназначенная для экспорта должна упаковываться и вывозиться в день изъятия», – привела пример представитель бизнеса.

Она также обратила внимание, что аквафермеры работают, ориентируясь на погодные условия, без учета выходных, а ветеринарные свидетельства можно выписать только в будни.

Василий Соколов отметил, что с Россельхознадзором нужно будет провести отдельное совещание на эту тему. Он заметил, что ежегодно за границу и на внутренний рынок отправляются тысячи тонн живого краба и у поставщиков особых проблем по ветеринарии не возникает. Замглавы Росрыболовства поручил Андрею Гинкелю изучить опыт крабовиков: как они сдают свою продукцию на анализ.

С проектом завода ГЭЭ не пройти

Елена Губина рассказала и о проблемах, с которыми сталкиваются хозяйства при прохождении государственной экологической экспертизы. По мнению гендиректора компании, это связано с несовершенством законодательства.

Она привела пример: согласно требованию ГЭЭ, маленькому предприятию по производству молоди для сброса воды с трепанговых ванн нужно сделать глубоководный выпуск – проложить 500 м трубы. Ведь Водный кодекс запрещает сброс любых сточных вод в водоохранной зоне.

То, что вода с трепанговых ванн выходит хоть и юридически техническая, но в действительности чистая, подтвердили ученые – заведующий отделом культивирования морских гидробионтов ТИНРО-Центра Виктор Дзизюров и руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей Масленников.

Василий Соколов попросил прислать ему все материалы по сложностям с ГЭЭ, чтобы Росрыболовство смогло разобраться в этих трудностях и помочь в их решении.

Обязательства по изъятию станут выполнимыми

Обсудили на встрече и невыполнимые условия договора пользования по минимальному объему выращивания товарной продукции. «Корректировка методики будет, в течение мая рассчитываем внести в Минсельхоз проект. До внесения мы направим документ в теруправление, надеюсь, вы все рассмотрите его», – сообщил Василий Соколов. Подготовлены, по его словам, и изменения в классификатор объектов аквакультуры, в котором ранее не оказалось многих валютоемких объектов.

Было отмечено, что изменения методики не распространяются автоматически на заключенные договоры, если в них прописаны конкретные цифры. По мнению Василия Соколова, наиболее простой вариант решения проблемы – судебное решение, которое обяжет привести договоры в соответствие с методикой.

Землю дадут, но дорогую

Замглавы Росрыболовства рассказал о подготовке поправок в Земельный кодекс – по приоритетному предоставлению земельных участков для рыбоводных хозяйств. «Законопроект после замечаний ГПУ вернулся в Минсельхоз, из Минсельхоза к нам, мы его доработали и в ближайшее время снова внесем в Минсельхоз и далее в правительство», - обещал Василий Соколов.

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев обратил внимание, что новые арендные ставки значительно выше прежних. «Мало решить вопрос с выделением земли пользователю. Надо еще решить вопрос по льготному начислению ставки арендной платы», - подчеркнул представитель отраслевого объединения.

Марикультура собирается на ВЭФ

Роман Витязев сообщил, что бизнес хотел бы организовать в рамках ВЭФ круглый стол по рыбоводству и рассказать там «не столько о проблемах, сколько о перспективах». «Насколько я знаю, Минвостокразвития, которое отвечает за проведение форума, планирует там круглый стол по вопросам аквакультуры. Направляйте предложения по выступающим, – ответил Василий Соколов. – Мы, со своей стороны, будем приглашать тогда и зарубежных партнеров».

Еще участники совещания обсудили вопросы отчетности, сложности с актированием выпусков, а также подняли проблему с мелиорацией: требования по ее проведению на пользователя возлагаются, а необходимости в этом зачастую нет.

Fishnews