08 мая 2018 года

Для марикультуры Приморья готовятся рассмотреть важные изменения

В Минприроды направили проект долгожданных изменений, разрешающих рыбоводство на ООПТ Приморского края. Дальневосточный Союз предприятий марикультуры обратился в министерство с предложением организовать рассмотрение и согласование документа максимально открыто.

В Приморском крае до сих пор не решена проблема с участками марикультуры, которые оказались в границах региональных памятников природы, образованных еще при СССР. Исполком Приморского краевого Совета народных депутатов решением от 29 ноября 1974 г. № 991 объявил памятниками природы акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. В границах ООПТ оказались рыбоводные участки, созданные в 2009 г., часть из них ведет свою деятельность с 2000-х гг.

В результате в сложную ситуацию попали 12 компаний. Большинство хозяйств не смогло высадить трепанга и гребешка весной и осенью прошлого года: территориальное управление Росрыболовства отказалось предоставить специалистов для актирования выпусков молоди. Кроме того, оказались «замороженными» до 80 тыс. га акваторий, наиболее перспективных для создания новых РВУ. Хотя мнение профильных специалистов от науки едино: марикультура природе не вредит.

В январе заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов призвал разработать и внести изменения, разрешающие марикультуру на ООПТ Приморья. Соответствующий проект постановления подготовила краевая администрация. Документ предусматривает возможность разведения, содержания и изъятия объектов аквакультуры, научно-исследовательских работ, биотехнических мероприятий для лучшей сохранности растительного и животного мира в границах памятников природы и их водоохранных зон. 4 мая проект нормативно-правового акта направили в Министерство природных ресурсов и экологии с приложением биологического обоснования подготовленного специалистами ТИНРО-Центра.

Министерство по развитию Дальнего Востока в письме от 7 мая попросило коллег из Минприроды поддержать изменения. «Режим особо охраняемых природных территорий, являясь эффективным инструментом охраны окружающей среды, не должен становиться искусственно созданным препятствием на пути реализации инвестиционных проектов», – говорится в обращении. Также Минвостокразвития обратило внимание, что законодательство предусматривает осуществление аквакультуры способами, не допускающими нанесения ущерба окружающей среде и водным биоресурсам.

Письмо в Минприроды 7 мая направил и Дальневосточный Союз предприятий марикультуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, отраслевое объединение обратилось к заместителю министра Мураду Керимову.

Аквафермеры напомнили о понесенных финансовых и репутационных потерях, обратили внимание на угрозу расторжения договоров пользования участками из-за срыва графиков работ. «Пользователи РВУ, попавшие в описываемую ситуацию с ООПТ, на протяжении двух лет подвергаются постоянному прессингу со стороны надзорных и правоохранительных органов, на основании инициированных обращений «неравнодушных» граждан и псевдоэкологов», - заявил председатель союза Олег Попов.

Он сообщил, что браконьеры развернули в СМИ системную пиар-компанию по дискредитации законных пользователей участков и представителей государственных органов власти, выступающих за продолжение работы на ООПТ действующих хозяйств и формирование там новых участков.

Олег Попов отметил, что сложившаяся ситуация отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли в целом, а также на имидж государственной власти. Фактически саботируются поручения, которые президент Владимир Путин дал по развитию Дальнего Востока в целом и аквакультуры в частности, а также поручения, в том числе по решению вопроса с ООПТ, вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, подчеркнули в союзе.

«Учитывая широкий резонанс, просим вас перевести процедуру рассмотрения и принятия решения по согласованию проекта НПА в открытую плоскость, сделать это публично, обоснованно, при участии заинтересованных лиц», - говорится в обращении Дальневосточного Союза предприятий марикультуры.

В объединении рассчитывают, что инициативу поддержат заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, заместитель полпреда президента в ДФО Владимир Солодов, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, член Совета Федерации от Приморья Людмила Талабаева, врио губернатора края Андрей Тарасенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов, председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

Fishnews