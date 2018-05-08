Новости
Молодой гребешок

Для марикультуры Приморья готовятся рассмотреть важные изменения

В Минприроды направили проект долгожданных изменений, разрешающих рыбоводство на ООПТ Приморского края. Дальневосточный Союз предприятий марикультуры обратился в министерство с предложением организовать рассмотрение и согласование документа максимально открыто.

В Приморском крае до сих пор не решена проблема с участками марикультуры, которые оказались в границах региональных памятников природы, образованных еще при СССР. Исполком Приморского краевого Совета народных депутатов решением от 29 ноября 1974 г. № 991 объявил памятниками природы акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. В границах ООПТ оказались рыбоводные участки, созданные в 2009 г., часть из них ведет свою деятельность с 2000-х гг.

В результате в сложную ситуацию попали 12 компаний. Большинство хозяйств не смогло высадить трепанга и гребешка весной и осенью прошлого года: территориальное управление Росрыболовства отказалось предоставить специалистов для актирования выпусков молоди. Кроме того, оказались «замороженными» до 80 тыс. га акваторий, наиболее перспективных для создания новых РВУ. Хотя мнение профильных специалистов от науки едино: марикультура природе не вредит.

В январе заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов призвал разработать и внести изменения, разрешающие марикультуру на ООПТ Приморья. Соответствующий проект постановления подготовила краевая администрация. Документ предусматривает возможность разведения, содержания и изъятия объектов аквакультуры, научно-исследовательских работ, биотехнических мероприятий для лучшей сохранности растительного и животного мира в границах памятников природы и их водоохранных зон. 4 мая проект нормативно-правового акта направили в Министерство природных ресурсов и экологии с приложением биологического обоснования подготовленного специалистами ТИНРО-Центра.

Министерство по развитию Дальнего Востока в письме от 7 мая попросило коллег из Минприроды поддержать изменения. «Режим особо охраняемых природных территорий, являясь эффективным инструментом охраны окружающей среды, не должен становиться искусственно созданным препятствием на пути реализации инвестиционных проектов», – говорится в обращении. Также Минвостокразвития обратило внимание, что законодательство предусматривает осуществление аквакультуры способами, не допускающими нанесения ущерба окружающей среде и водным биоресурсам.

Письмо в Минприроды 7 мая направил и Дальневосточный Союз предприятий марикультуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, отраслевое объединение обратилось к заместителю министра Мураду Керимову.

Аквафермеры напомнили о понесенных финансовых и репутационных потерях, обратили внимание на угрозу расторжения договоров пользования участками из-за срыва графиков работ. «Пользователи РВУ, попавшие в описываемую ситуацию с ООПТ, на протяжении двух лет подвергаются постоянному прессингу со стороны надзорных и правоохранительных органов, на основании инициированных обращений «неравнодушных» граждан и псевдоэкологов», - заявил председатель союза Олег Попов.

Он сообщил, что браконьеры развернули в СМИ системную пиар-компанию по дискредитации законных пользователей участков и представителей государственных органов власти, выступающих за продолжение работы на ООПТ действующих хозяйств и формирование там новых участков.

Олег Попов отметил, что сложившаяся ситуация отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли в целом, а также на имидж государственной власти. Фактически саботируются поручения, которые президент Владимир Путин дал по развитию Дальнего Востока в целом и аквакультуры в частности, а также поручения, в том числе по решению вопроса с ООПТ, вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, подчеркнули в союзе.

«Учитывая широкий резонанс, просим вас перевести процедуру рассмотрения и принятия решения по согласованию проекта НПА в открытую плоскость, сделать это публично, обоснованно, при участии заинтересованных лиц», - говорится в обращении Дальневосточного Союза предприятий марикультуры.

В объединении рассчитывают, что инициативу поддержат заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, заместитель полпреда президента в ДФО Владимир Солодов, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, член Совета Федерации от Приморья Людмила Талабаева, врио губернатора края Андрей Тарасенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов, председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востокпалладаросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

Все интервью

Личное мнение

Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

Александр ХРИСТЕНКО

Как повысить эффективность рыбоохраны

Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.