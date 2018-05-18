18 мая 2018 года

В отрасли комментируют изменения в правительстве

Назначение зампредом правительства Алексея Гордеева – положительный сигнал для отрасли, считает вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Именно во время работы Алексея Гордеева на посту министра сельского хозяйства были заложены основы для современного развития отрасли, отметил представитель объединения.

Напомним, что на встрече с депутатами 8 мая глава правительства Дмитрий Медведев предложил Алексея Гордеева в качестве вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. Вопросы АПК и рыболовства традиционного находятся в ведении одного зампреда.

Для рыбной отрасли назначение Алексея Гордеева – положительный сигнал, считает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации) Александр Фомин. «Алексей Васильевич – опытный профессионал», – отметил собеседник Fishnews.

Александр Фомин работает в рыбной отрасли более 30 лет, с 2001 по 2013 гг. трудился в Госкомрыболовстве, Росрыболовстве, Министерстве сельского хозяйства РФ, в том числе с сентября 2010 г. по март 2013 г. – заместителем руководителя Росрыболовства.

Новый вице-премьер хорошо знает проблемы отрасли и стоял у истоков создания тех механизмов, которые вывели ее из кризиса, обратил внимание вице-президент Рыбной ассоциации. Он напомнил, что Алексей Гордеев участвовал в подготовке заседания президиума Госсовета, которое провел в 2007 г. глава государства Владимир Путин. Принятые по результатам заседания системные меры, в том числе в части долгосрочного закрепления ресурсов за пользователями, позволили совершить скачок в развитии отрасли, отметил собеседник Fishnews.

В определенный период Алексей Гордеев совмещал должности министра сельского хозяйства и заместителя председателя правительства. «Решения на этом уровне принимались быстро и профессионально», – прокомментировал Александр Фомин.

По его мнению, могут существенно измениться приоритеты работы отрасли и особое внимание будет уделяться вопросам насыщения рыбной продукцией внутреннего рынка и повышению ее доступности для населения.

По словам Александра Фомина, свою работу министр выстраивал в координации с губернаторами прибрежных регионов, отраслевыми союзами, ассоциациями и руководителями рыбохозяйственных организаций различных сфер деятельности. «Решения государственного уровня тщательно обсуждались, примером как раз может служить тщательная и выверенная подготовка к заседанию президиума Госсовета», – отметил собеседник Fishnews. Вице-президент ассоциации выразил надежду, что такой формат общения с участниками рыбного рынка будет сохранен.

Fishnews